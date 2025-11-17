Ajutorul de încălzire 2025–2026. Românii cu venituri mici au doar câteva zile să ceară banii!

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunță că persoanele și familiile cu venituri mici pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire până la data de 20 noiembrie. Sprijinul financiar acoperă sezonul rece 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul de energie se acordă pe tot parcursul anului, potrivit Observator news.

Ajutorul de încălzire: termen limită, acte și condiții de eligibilitate

Persoanele vulnerabile pot solicita ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie prin depunerea cererilor la primăria de care aparțin. Formularul de tip cerere-declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de pe site-urile primăriilor, ale agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau de pe platforma ANPIS.

Ajutorul este acordat exclusiv celor care respectă criteriile legale și nu dețin bunuri care duc la excluderea de la acest drept.

Pragul de venit admis

Pentru a primi ajutorul, venitul mediu net trebuie să fie:

până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor;

până la 2.053 lei pentru persoanele singure.

Sprijinul financiar se acordă pe tipuri de energie, astfel:

Pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică , banii sunt decontați direct furnizorilor și scăzuți din facturi.

Pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma pentru întreg sezonul rece se achită integral în decembrie, sau proporțional dacă cererea este depusă după această lună.