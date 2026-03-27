Alexandru Nazare vede o „evoluție solidă” a finanțelor publice în 2026

"Deficit la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi infuzie de lichiditate în economie. Execuţia bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluţie solidă a finanţelor publice. Ministerul Finanţelor a publicat ieri cifrele execuţiei bugetare pentru primele două luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale. Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susţinute în principal de colectarea TVA", a scris Nazare pe reţeaua de socializare.



Potrivit acestuia, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, "asigurând o infuzie importantă de lichiditate în economie şi sprijinind investiţiile mediului privat".



"Şi la capitolul cheltuieli datele indică o disciplină bugetară consolidată: cheltuielile totale au scăzut, atât în termeni nominali, cât şi ca pondere în PIB. Au fost menţinute priorităţile sociale şi investiţionale, în timp ce cheltuielile de personal şi cele cu bunuri şi servicii au fost optimizate. Investiţiile au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde lei alocaţi în primele două luni, în principal din fonduri europene şi prin PNRR, ceea ce reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare şi modernizare", a mai araătat ministrul.



El şi-a încheiat postarea afirmând că România continuă anul cu echilibru şi cu o abordare responsabilă asupra finanţelor publice.



Execuţia bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit în termeni nominali de 14,23 miliarde lei, respectiv 0,70% din PIB, în scădere la jumătate faţă de deficitul de 30,24 miliarde lei, respectiv de 1,58% din PIB, aferent celor două luni ale anului 2025, a anunţat joi Ministerul Finanţelor.



Veniturile totale au însumat 103,73 miliarde lei în primele două luni ale anului 2026, în creştere cu 15,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2025.



"Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creştere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influenţată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creşterii performanţei de colectare. Concomitent, s-a înregistrat o majorare a restituirilor de TVA la 7,22 miliarde lei în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 6,08 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2025, asigurând o infuzie de lichiditate şi mai mulţi bani în economie pentru susţinerea investiţiilor private", precizează sursa citată.



Încasările din impozitul pe venit şi salarii au totalizat 13,46 miliarde lei, înregistrând o creştere de 22,3% faţă de anul trecut, determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende, de +57,6%, pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025, a explicat MF.



Totodată, o evoluţie pozitivă a fost consemnată în cazul încasărilor din impozitul pe salarii, de +8,7%, influenţate de eliminarea facilităţilor fiscale pentru sectoarele construcţii, agricol, industria alimentară şi IT.



Veniturile din accize au însumat 6,90 miliarde lei, cu o contracţie de 0,9% (an/an), cauzată de încasările mai reduse din accizele pentru produsele din tutun, în timp ce încasările din accizele pe produsele energetice au crescut cu 13,8%.



Sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 8,28 miliarde lei, înregistrând o creştere de 87,8% comparativ cu anul trecut.



Cheltuielile totale, în sumă de 117,96 miliarde lei, au scăzut în termeni nominali cu 1,6% comparativ cu primele două luni din 2025. Ca pondere în PIB, cheltuielile au scăzut de la 6,3% la 5,8%.



Bugetul pe anul 2026 este construit pornind de la o creştere a economiei de 1%. Deficitul bugetar este estimat la 135,684 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB. AGERPRES