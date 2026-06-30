Alocații copii iulie 2026: ziua în care se virează banii și cine îi primește mai devreme

Când intră alocațiile pe card în iulie 2026. Data exactă a plății și calendarul complet

Plata alocațiilor de stat pentru copii rămâne un punct de interes major pentru milioane de părinți din România, mai ales la începutul fiecărei luni. În iulie 2026, beneficiarii care au optat pentru viramentul bancar vor primi banii conform calendarului obișnuit, însă data exactă poate varia ușor în funcție de procesarea interbancară, potrivit Observator news.

Data la care intră alocațiile pe card în iulie 2026

Alocațiile de stat sunt, în mod tradițional, virate în jurul datei de 8 a fiecărei luni. În iulie 2026, această regulă se menține, astfel că părinții care primesc banii în cont bancar se pot aștepta ca sumele să fie disponibile în jurul datei de 8 iulie.

Totuși, momentul exact al intrării banilor pe card poate diferi în funcție de bancă, de orele de procesare și de eventualele întârzieri operaționale. În cazul în care data de 8 cade într-o zi nelucrătoare, plata se face în prima zi bancară disponibilă.

Când ajung alocațiile prin Poșta Română

Pentru părinții care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe încă din primele zile ale lunii iulie. Livrarea se face etapizat, în funcție de programul oficiilor poștale și de rutele factorilor poștali.

În situația în care beneficiarul nu este găsit la domiciliu, alocația poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține, în termenul stabilit de Poșta Română. Este important ca beneficiarii să verifice avizele primite pentru a evita returnarea sumelor.

Cine are dreptul la alocația de stat

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor minorilor din România, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani. Există și excepții: tinerii care au devenit majori, dar urmează cursurile liceale sau profesionale, continuă să beneficieze de acest drept până la finalizarea studiilor.

Plățile sunt gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), iar părinții pot opta pentru două metode de încasare: transfer bancar sau mandat poștal.

Valoarea alocației în 2026

În 2026, cuantumul alocației rămâne diferențiat în funcție de vârsta copilului. Copiii sub 2 ani și cei cu dizabilități beneficiază de o sumă mai mare, în timp ce copiii cu vârste între 2 și 18 ani primesc un cuantum standard.

Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat nicio majorare care să intre în vigoare în luna iulie 2026. Astfel, plățile se fac la nivelul stabilit anterior, fără modificări.

Ce trebuie să știe părinții

Pentru a evita întârzierile, părinții trebuie să se asigure că datele bancare sunt corecte și actualizate în sistem. În cazul plăților prin poștă, prezența la domiciliu sau ridicarea promptă de la oficiu este esențială.

În concluzie, alocațiile pentru copii în iulie 2026 vor fi plătite conform calendarului obișnuit, cu viramentele bancare programate în jurul datei de 8 iulie, în timp ce distribuirea prin Poșta Română începe din primele zile ale lunii.