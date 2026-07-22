Sorin Blejnar scapă definitiv de condamnarea la închisoare. Curtea de Apel București a anulat pedeapsa de 5 ani după constatarea prescripției

Hotărârea schimbă radical situația juridică a fostului șef al Fiscului, condamnat în 2019 pentru trafic de influență într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Deși Blejnar executase deja aproape jumătate din pedeapsă și fusese eliberat condiționat în anul 2021, instanța a concluzionat că faptele pentru care fusese condamnat erau prescrise încă de la momentul soluționării definitive a cauzei.

Condamnat în 2019, eliberat condiționat în 2021

În luna mai 2019, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Sorin Blejnar la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Totodată, fostul președinte ANAF era obligat să achite peste 12 milioane de lei, sumă considerată de procurori ca reprezentând beneficiul obținut din activitatea infracțională.

Blejnar a executat aproape jumătate din pedeapsă și a fost eliberat condiționat în octombrie 2021.

Ulterior, în anul 2023, acesta a încercat să obțină anularea condamnării printr-o contestație în anulare, însă solicitarea i-a fost respinsă de Curtea de Apel București.

În 2026, fostul șef al ANAF a formulat o nouă contestație în anulare, iar de această dată instanța i-a dat câștig de cauză.

Curtea de Apel București: faptele erau prescrise

Prin decizia definitivă pronunțată marți, judecătorii au admis contestația în anulare formulată de Sorin Blejnar și au dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Instanța a reținut că infracțiunea de trafic de influență viza fapte presupus comise în perioada martie–aprilie 2011, iar termenul de prescripție era deja împlinit.

„Admite contestația în anulare formulată de contestatorul - condamnat Blejnar Sorin împotriva deciziei penale nr. 627/A/07.05.2019 pronunțate în dosarul nr. 45798/3/2016 de către Curtea de Apel București. Desființează, în parte, decizia penală nr. 1121/A/09.11.2021 și, rejudecând, admite apelurile formulate de DNA și inculpatul Blejnar Sorin împotriva sentinței penale nr. 2163 din data de 18 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.45798/3/2016. Încetează procesul penal față de inculpatul Blejnar Sorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale (faptele din martie - aprilie 2011). Înlătură dispozițiile referitoare la aplicarea pedepselor complementare și accesorii pe lângă infracțiunea pentru care a intervenit prescripția răspunderii penale.”

Hotărârea este definitivă.

Dosarul DNA: acuzații privind contracte publice din cadrul ANAF

Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de DNA Ploiești în decembrie 2016. Procurorii au susținut că, în anul 2011, în contextul unor proceduri de achiziții publice organizate în cadrul ANAF, acesta ar fi acceptat promisiunea primirii unui procent de 20% din valoarea unor contracte care urmau să fie atribuite.

Potrivit anchetatorilor, influența exercitată de fostul șef al ANAF urma să fie folosită asupra unui subordonat pentru ca procedurile de atribuire să fie gestionate în favoarea unei firme controlate de omul de afaceri implicat în dosar.

DNA susținea că mecanismul financiar ar fi funcționat prin intermediul unei societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, utilizată pentru încheierea unor contracte fictive.

Procurorii au estimat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei

Conform rechizitoriului întocmit de DNA, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, prin intermediul firmei respective ar fi fost încasată suma totală de 13.172.520 de lei.

„Banii respectivi urmau să îi fie remiși inculpatului în schimbul exercitării influenței sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel încât aceste contracte să fie obținute de firma omului de afaceri. În aceste circumstanțe, în perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin și celălalt funcționar implicat în acest demers au primit suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip 'fantomă' controlate de aceștia, cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive.”

Potrivit procurorilor anticorupție, din această sumă, 12.513.894 de lei i-ar fi revenit efectiv lui Sorin Blejnar.

Agerpres