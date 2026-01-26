În an de recesiune, magazinele mizează pe oferte speciale și promoții

Noile tehnologii permit urmărirea prețurilor în timp real, iar analiștii și specialiștii care oferă soluții pentru rețeaua de retail pun la dispoziția magazinelor date și soluții pentru creșterea vânzărilor pe timp de criză. Câștigători pot fi și clienții magazinelor, dacă înțeleg pe ce se bazează noile strategii, astfel încât să poată cumpăra la cel mai bun raport calitate-preț.

Sistemul bazat pe analiza prețurilor și pe noi soluții de marketing în retail poate fi comparat cu un „black friday” zilnic, dacă managementul magazinelor ia decizii de acest fel, pentru a atrage cumpărătorii. Chiar dacă soluțiile se bazează mai ales pe analiza comportamentelor de consum ale clienților de până acum, informația poate fi accesată, analizată și folosită inclusiv de consumatori.

Marile magazine din România se pregătesc să aplice strategii prin care să atragă un număr cât mai mare de cumpărători și să crească volumul de vânzări chiar și într-un an în care se anunță scăderea puterii de cumpărare. Analiștii urmăresc evoluția comportamentului cumpărătorilor și pot oferi soluții tehnice marilor magazine, pentru crearea de oferte „la minut”, în funcție de evoluția prețurilor în toată rețeaua de retail.

Datele analizate de compania Shopfully - lider european în soluții Soluțiile „Drive to Store oriented” care îi ajută pe retaileri la creșterea traficului și a frecvenței vizitelor în magazine - arată că rezultatele așteptate pentru finalul anului trecut, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a românilor, s-au confirmat: s-a înregistrat o temperare a consumului, cu o dinamică mai prudentă a vânzărilor din retail. Situația continuă și în 2026.

Tendința s-a consolidat în ianuarie - luna resetării bugetelor, în care promoțiile, pachetele economice și claritatea prețurilor devin factori decisivi în alegerea magazinului, pentru clienții care deja își numără banii din buzunar înainte de a merge la cumpărături. În acest context, retailerii sunt încurajați să urmărească atent indicatorii de cerere timpurie, interesul pentru promoții, căutările cu intenție clară de cumpărare și diferențele de preț față de concurență, dar și performanța conversiei din digital în trafic fizic.

Soluții care atrag mai mulți clienți

În noul context, magazinele nu se mai pot baza doar pe publicitate, pentru a avea vizibilitate, iar succesul comercial poate depinde, într-o măsură din ce în ce mai mare, de capacitatea managementului unui magazin de a transforma interesul online al clienților care urmăresc prețurile în vizite reale în magazin. Analiștii de la Shopfully spun că anxietatea din retail poate fi transformată în avantaj, prin adaptare digitală rapidă, iar retailerii ar trebui să se concentreze pe câteva componente esențiale în strategiile de marketing: loializarea clienților prin ecosisteme multi-platformă (app-uri, site-uri, rețele media); personalizarea bazată pe date, prin targetare multi-layered (intenție, interes potențial, ultimul kilometru); optimizarea în timp real a campaniilor și creativelor pentru a conecta traficul digital cu vizitele reale în magazin.

Conform studiilor făcute de Shopfully, atât în România, cât și în restul Europei, peste 65% dintre consumatori nu vor să cumpere cel mai ieftin produs, ci vor să găsească produsele preferate la un preț cât mai bun. Shopfully ajută pe deoparte consumatorii să găsească oferte de interes pentru ei, dar ajută și retailerii să-și promoveze ofertele către un public relevant, pe baze de interese de cumpărare.

Compania are parteneriate cu o serie de platforme sau aplicații mobile care vin în sprijinul consumatorului, de la aplicații mobile care funcționează ca agregatoare de cataloage de oferte, la aplicații care ajută la realizarea listelor de cumpărături, sau în care consumatorii pot salva cardurile de loializare ale magazinelor, dar și aplicații tip „buy now pay later”, unde utilizatorii pot salva magazinele și produsele favorite, consultantul analizând peste 200 de milioane de consumatori în toată Europa, în parteneriat cu peste 500 de companii.

Promoțiile devin instrument de bază

, pentru a cumpăra produsele la cel mai bun raport calitate-preț.

„Dacă ar fi să facem un exercițiu pe scenariul în care economia ar stagna, impactul asupra retailului nu ar fi neapărat unul de blocaj, ci de schimbare accelerată a comportamentului de consum. Experiența ultimilor ani arată că, în perioade de incertitudine, consumatorii nu renunță la cumpărături, ci devin mult mai selectivi. Pentru retaileri, asta înseamnă o presiune mai mare, o competiție intensă și o mutare și mai clară a deciziei de cumpărare în zona digitală, pentru a atrage clienții în magazine și pentru a le prezenta cele mai bune oferte. În astfel de situații, diferența o fac retailerii care reușesc să fie relevanți exact în momentul formării intenției de cumpărare”, spune specialistul.

Acesta a mai explicat că dacă rata inflației va continua să crească, se pot accentua temerile consumatorilor, ceea ce ar reduce bugetele disponibile, ceea ce duce la un comportament de cumpărare raționalizat, dar și într-o astfel de situație, pentru retaileri, provocarea majoră nu este doar creșterea costurilor, ci și capacitatea de a menține încrederea consumatorilor, claritatea ofertelor și comunicarea transparentă.

„În astfel de contexte, promoțiile devin un instrument de bază pentru menținerea traficului și a loialității. Retailerii care pot adapta rapid mixul de oferte, pe baza datelor de interes și comportament, sunt cei care reușesc să atenueze impactul inflației asupra vânzărilor. De asemenea, este important ca retailerii să aibă date și să cunoască care este comportamentul clienților săi pentru a putea să le adapteze ofertele și produsele în funcție de nevoi”, mai spune reprezentantul companiei care oferă soluții pentru retaileri.

Platformele online îi ajută să fie competitivi

Nu este vorba despre un mecanism care să „forțeze” scăderea generală a prețurilor în retail, ci de accesul retailerilor la platformele care afișează oferte în timp real, iar acestea nu creează o presiune artificială, ci reflectă o realitate deja existentă: consumatorii compară oricum prețurile de la raft, iar consultanții vin în ajutorul lor cu mai multe tipuri de soluții pentru creșterea vânzărilor.

„Clienții pot compara prețurile mai structurat și mai informat. Rolul acestor platforme nu este să uniformizeze prețurile, ci să ajute retailerii să fie competitivi și relevanți în segmentele și categoriile care contează pentru publicul lor. În practică, vedem mai degrabă o optimizare inteligentă, nu o scădere generalizată. Retailerii folosesc datele pentru a decide unde merită să investească în preț, unde să comunice mai clar valoarea și unde să mențină marjele. Într-un an dificil economic, câștigătorii nu sunt neapărat cei care scad prețurile peste tot, ci cei care reușesc să transmită clar consumatorilor că fac alegeri bune pentru bugetul lor”, mai spune specialistul.



