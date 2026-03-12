x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Mar 2026   •   21:30
România își asumă rolul de hub energetic și militar pentru Ucraina
Sursa foto: Hepta/Zelenski îi mulțumește premierului Bolojan pentru ajutorul militar și energetic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi cu premierul României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul militar pe care autoritățile de la București îl acordă pentru efortul de război al Ucrainei și despre cooperarea în domeniul energiei.

„În timpul unei întâlniri cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat despre sprijinul în apărare. Consolidarea apărării aeriene este o prioritate pentru Ucraina”, se arată în mesajul publicat pe X de liderul de la Kiev, adăugând: „Mulțumesc României pentru asistența militară și contribuțiile la inițiativa PURL”.

Cei doi oficiali au discutat și despre colaborarea în vederea consolidării relației energetice dintre cele două state.

„Este important să dezvoltăm rețeaua energetică dintre țările noastre, ceea ce va ajuta Ucraina în contextul penuriilor cauzate de atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice și, de asemenea, va sprijini România atunci când vom avea un surplus și vom putea exporta energie electrică”, transmite Zelenski.

Un alt aspect discutat la Palatul Victoria a fost extinderea punctelor de trecere a frontierei. „O atenție deosebită a fost acordată extinderii punctelor de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. De asemenea, am discutat despre lucrările la un acord interguvernamental privind supravegherea comună la punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și România”, se mai arată în mesaj.

„Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru întâlnire și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, conchide Zelenski.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sprijin militar cooperare energetica ucraina
