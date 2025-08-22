Petrecerile românilor, în vizorul autorităților. Expert fiscal "În loc să prindă peştii mari, ANAF-ul strânge banii de coşniţă. Tratează botezul ca pe o schemă de spălare a banilor"

ANAF a extins astfel monitorizarea asupra evenimentelor private, precum nunți, botezuri și petreceri, determinând organizatorii și restaurantele săofere detalii precise despre fiecare astfel de evenimente. Instituția cere informații despre meniuri, numărul invitaților, sumele plătite fotografilor sau formațiilor, într-o încercare de a combate evaziunea fiscală în sectorul evenimentelor.

Petrecerile românilor, controlate de ANAF

Restaurantele și spațiile de evenimente trebuie să completeze un tabel cu informații detaliate după fiecare petrecere, incluzând datele beneficiarului, costul meniului, avansul încasat și modalitatea de plată. În plus, colaboratorii localiilor, cum ar fi candy bar-urile, serviciile foto-video sau florarii, sunt de asemenea monitorizați.

„Scopul monitorizării este identificarea nivelului de conformare fiscală într-un mod eficient și transparent. În funcție de rezultatele acestei evaluări, vom interveni operativ doar în cazurile cu risc fiscal semnificativ”, a declarat inspectorul ANAF, Toma Nanu.

Patronii localurilor au la dispoziție 5 zile pentru a transmite ANAF documentele cerute de la primirea notificării, însă implementarea noii reglementări ridică dificultăți în practică. Simona Vețeleanu, manager de restaurant, explică că dinamica planificării evenimentelor face dificilă centralizarea și completarea datelor, mai ales că nu dețin întotdeauna toate detaliile despre serviciile suplimentare contractate de clienți.

ANAF uită de marii evazioniști

Experți fiscali din domeniul HoReCa susțin că ANAF nu se uită acolo unde ar trebui, adică la marile cazuri de evaziune fiscală.

"În loc să prindă peştii mari, ANAF-ul strânge banii de coşniţă. ANAF-ul tratează cu seriozitate botezul ca pe o schemă de spălare a banilor. Acest supracontrol nu este pe documente contabile, aşa cum suntem noi obişnuiţi, ci vorbim despre agenda de rezervări a organizatorului de evenimente. Ori se încheie contractul, se plăteşte numerar şi se rupe contractul, sau varianta gri, în care avem o sumă mult mai mică declarată pe contract. N-are cum să verifice ANAF lucrul acesta", spune Valentina Saygo, expert fiscal, pentru observatornews.ro.

Abuzurile ANAF

ANAF urmărește astfel petreceri mici, iar supravegherea se bazează pe evidențele rezervărilor, nu pe documentele contabile riguroase.

„Contractele pot fi încheiate și plătiți numerar, fără transparență reală în contabilitate, iar verificarea acestei situații de către fisc este aproape imposibilă”, afirmă expertul fiscal Valentina Saygo.

"Este destul de dificil. Planificarea evenimentelor se face cu ceva timp înainte, deci o centralizare a evenimentelor noi avem, dar pe toate aceste evenimente se intervine până la momentul desfăşurării lor, şi atunci activitatea este foarte dinamică. Prestăm serivicii de masă, nu avem de fiecare dată toate detaliile legate de alte servicii pe care peroanele care îşi organizează evenimente şi le contractează", spune Simona Vețeleanu, manager restaurant.

De asemenea, există și nemulțumiri din partea oamenilor, legate de colectarea unor date personale considerate excesive.

"Cred că e suficient numărul de meniuri, invitaţi, dar datele personale nu văd de ce!", spune un român.

Nerespectarea noilor obligații atrage amenzi, în contextul în care HoReCa se află în topul sectoarelor cu cea mai mare evaziune fiscală, alături de industria petrolieră, construcții și imobiliare.