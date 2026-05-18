AnimaWings sfidează criza kerosenului: bilete la fel de ieftine ca până acum, flota extinsă și peste 50 de rute în vara acestui an

AimaWings – companie aeriană lansată în 2020, parte din Memento Group, alături de agenția de turism Christian Tour - a anunțat extinderea flotei de avioane și a rutelor operate în acest an, cu o nouă imagine a companiei: vedeta tenisului românesc, Simona Halep. Anunțurile au fost făcute astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. AnimaWings va opera, în sezonul estival, peste 50 de rute regulate și charter, către destinații din Europa.

Rețeaua de zboruri include curse din București către Paris, Geneva, München și Londra, precum și zboruri din Cluj-Napoca și Timișoara către mai multe destinații europene. Reprezentanții companiei au precizat că din 29 mai vor fi introduse zboruri București – Milano Malpensa, iar din luna iulie, AnimaWings va opera curse Cluj-Napoca – Viena și Frankfurt, respectiv Timișoara – Copenhaga și Rotterdam. Din august, operatorul va introduce și zboruri București – Rotterdam și Strasbourg.

Compania își va majora flota la 8 aeronave, cea de-a opta aeronavă urmând să ajungă în România în următoarele zile. Toate aeronavele sunt noi, primele 6 fiind livrate direct din fabrică, în ultimele 18 luni. Flota totală urmează să ajungă la 18 avioane, până la finalul anului 2027, iar biletele de avion pe cursele charter își mențin prețurile scăzute, în următoarea perioadă, cconform declarațiilor CEO-ului Marius Pandel.

AnimaWings este în prezent principalul operator Airbus din România și a investit în aeronave A220. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai companiei Airbus, inclusiv Johan Pelissier, președintele Airbus pentru regiunea Europa.

Simona Halep devine brand ambassador al companiei românești - o asociere care reprezintă „o validare a direcției în care se dezvoltă AnimaWings și a standardelor pe care compania vrea să le ofere pasagerilor”, a precizat Marius Pandel, CEO-ul și cofondatorul companiei. La rândul ei, cea mai titrată tenismenă din istoria României, a subliniat că a ales să susțină „un brand românesc în care vede un potențial foarte mare de dezvoltare”.

