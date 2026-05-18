Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu de „bolșevism" și fabricare de probe

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   22:15
Hepta/Sorin Grindeanu răbufnește împotriva vicepremierului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că acțiunile și declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu „se rezumă la un singur cuvânt: bolșevism”, în contextul controverselor din ultimele săptămâni și al postărilor din mediul online.

„Asta e o treabă care are o singură definiție la ceea ce face doamna, a făcut sau a spus doamna Gheorghiu are poate un singur cuvânt: bolșevism. Așa se numește”, a declarat Grindeanu, luni, la RomâniaTV.

Liderul PSD a comparat situația cu practicile din perioada sovietică și a acuzat existența unor tentative de „fabricare de probe”.

„Așa se întâmplau în anii ’50, în care se fabricau probe ca să fie cineva vinovat”, a spus Grindeanu. Acesta a făcut referire și la fostul șef al NKVD, Lavrenti Beria, invocând celebra formulare atribuită acestuia: „Nu există oameni nevinovați, există doar oameni neverificați suficient”.

Sorin Grindeanu a susținut că în ultimele săptămâni s-a repetat „același tip de campanie online” pe care România l-a traversat la sfârșitul anului 2024, când, potrivit lui, a existat o mobilizare similară în jurul lui Călin Georgescu.

„Pare că se repetă un soi de scenariu pe care l-am trăit cu toții undeva la sfârșitul anului 2024, când am avut același tip de campanie online”, a afirmat liderul social-democrat.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: grindeanu gheorghiu bolsevism
