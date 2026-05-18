Ciprian Ciucu explică scumpirea transportului: „Prostul cu banii e de la București”

Ciprian Ciucu a spus, luni seara, la Digi 24, că a cerut STB-ului, „care este o companie profund nereformată și căpușată”, să vină cu un plan de reorganizare.

„Eu am cerut, dar STB-ul este subordinat Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo. Le-am zis că au două alternative: or se înceapă să scadă costurile și să crească calitatea serviciilor, or intră în insolvență că nu mai avem bani. Singura mea competență peste STB este în pixul în care le dă bani sau nu le dă bani, dar în rest, nu am niciun fel de competență. Competența a luat-o la Ilfov, unde sunt 40 de primari în AGA din Ilfov și unul din București. Prostul cu banii e din București. Dar ceilalți 40 au decizia și îi pun managementul companiei”; spune Ciucu.

Primarul general afirmă că cei doi membri din AGA din partea PSD și PNL au venit la el și au cerut creșterea biletului, iar Ciucu a spus că poate să pună acest lucru pe ordinea de zi. Apoi, PSD nu a mai votat și a picat proiectul.

Ciucu menționează că o să mai punp creșterea biletului pe ordinea de zi după ce va vedea că managementul companiei a luat deciziile corecte.

„Nu creștem biletul, fără să ne reformăm pe interior”, avertizează primarul general

Întrebat ce înseamnă creșterea calității serviciilor la STB, Ciprian Ciucu a spus că e nevoie de o mai bună administrare: „Acum avem 5.000 de șoferi și vatmani și încă 5.000 personal TESA, economiști și marketing. La marketing sunt vreo 24 de angajați. La PR nu mai știu câți. Nu să facă orice fel de restructurări, ci să mai dea afară din pile și relații, nu din șoferi, muncitori și vatmani, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB. După care să vină să ceară majorarea biletului”.

(sursa: Mediafax)