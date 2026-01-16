ASFR a omologat ramele electrice PESA pentru România

Această decizie finalizează procesul de certificare care este în desfășurare din iunie 2025 și permite începerea livrărilor și introducerea materialului rulant modern livrat către Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF).

Compania spune că va livra tot materialul rulant comandat până în 2027. “Obținerea omologării pentru vehiculele 655-5 ( codul specific – n. red) în România este o confirmare a maturității noastre tehnologice și a consistenței în implementarea strategiei noastre de extindere în străinătate.

Demonstrăm că PESA este un partener de încredere, oferind vehicule moderne și sigure care respectă cerințele stricte ale autorităților europene. Acesta este un moment important pentru noi, care ne consolidează prezența în întreaga regiune a Inițiativei celor Trei Mări”, a declarat Krzysztof Zdziarski, președintele Consiliului de Administrație al companiei. La ora actuală PESA și ARF au în derulare două contracte, unul pentru 62 de rame electrice regionale și altul pentru 20 rame electrice interregionale, care ulterior a fost suplimentat cu încă 9 rame.