Atenție la reclamele online! Nu toate micile afaceri sunt reale

Multe platforme cu denumiri și istorii aparent diferite ajung să ofere spre vânzare aceleași articole – pulovere, accesorii – folosind aceleași imagini. Deși se prezintă drept afaceri locale sau ateliere artizanale, o simplă verificare arată faptul că domeniile web sunt recent înregistrate. De cele mai multe ori ele sunt în afara țării, iar recenziile negative se acumulează pe alte site-uri independente, scrie AP.

Specialiștii atrag atenția că imaginile generate prin inteligență artificială și textele emoționale bine redactate fac ca aceste magazine să fie greu de diferențiat de cele autentice. Tehnologia AI poate construi rapid o aparență de „autenticitate”: ateliere inexistente, proprietari fictivi și istorii convingătoare, dar complet inventate.

Există situații în care escrocii folosesc chiar brandul si denumirea unor magazine legitime. Astfel, comercianții reali primesc reclamații pentru produse pe care nu le-au vândut niciodată. Astfel, avalanșa de recenzii negative le poate afecta serios vânzările și reputația.

Experții recomandă câteva verificări de bază înainte de a face o achiziție. Trebuie căutată existența unei adrese fizice verificabile și verificat istoricul domeniului web.

Recenziile mai vechi pe platforme independente sau posibilitatea de contact direct cu vânzătorul, sunt de asemenea indicate în astfel de cazuri.

Poveștile dramatice, ca închideri definitive de afacere, dificultăți familiale sau vânzări „de urgență”, sunt foarte des folosite pentru a presa clientul să cumpere rapid.

Odată cu avansul tehnologic, metodele de înșelătorie online devin din ce în ce mai complexe. Specialiștii subliniază importanța atenției sporite din partea consumatorilor. Dacă o ofertă pare excesiv de avantajoasă sau prea încărcată de emoție, cel mai probabil nu este reală.

