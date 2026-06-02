Un român intră în cea mai mare tranzacție din istoria Autodesk: gigantul american plătește 3,6 miliarde de dolari pentru start-up-ul fondat de Chris Ţurlică

Povestea românului care a construit un start-up de 3,6 miliarde de dolari. Autodesk face cea mai mare achiziție din istoria sa

Tranzacția de 3,6 miliarde de dolari marchează intrarea Autodesk într-o nouă etapă, în care datele generate de activele din lumea reală devin cheia dezvoltării inteligenței artificiale industriale. În centrul afacerii se află MaintainX, start-up-ul fondat de antreprenorul român Chris Ţurlică, care a ajuns să gestioneze milioane de active și zeci de milioane de operațiuni la nivel global, potrivit AECMagazine.

Gigantul american Autodesk a anunțat semnarea unui acord definitiv pentru achiziționarea companiei MaintainX într-o tranzacție integral în numerar evaluată la aproximativ 3,6 miliarde de dolari. Este cea mai mare achiziție realizată vreodată de Autodesk și una dintre cele mai importante tranzacții din zona software industrială din ultimii ani.

Mutarea reprezintă un pas strategic prin care Autodesk încearcă să depășească zona tradițională de proiectare și construcții și să se extindă în etapa de operare și întreținere a activelor industriale și infrastructurii. Pentru a susține această direcție, compania a creat o nouă divizie, Autodesk Operations Solutions, care reunește soluțiile sale dedicate operațiunilor și managementului activelor.

Românul din spatele unei companii evaluate la miliarde de dolari

MaintainX a fost fondată în 2018 de Chris Ţurlică, în prezent CEO al companiei, împreună cu Hugo Dozois-Caouette, actualul director tehnic.

Antreprenorul de origine română este absolvent al Universității McGill din Canada, unde a studiat Comerț, cu specializare în Finanțe și Psihologie pentru Management. El a finalizat și programul Chartered Financial Analyst (CFA), una dintre cele mai apreciate certificări din industria financiară.

Înainte de lansarea MaintainX, Chris Ţurlică a lucrat în cadrul fondului Deutsche Telekom Capital Partners, a fondat și vândut start-up-ul Voo și a activat în domeniul administrării investițiilor.

Succesul MaintainX transformă acum antreprenorul român într-unul dintre cei mai importanți fondatori cu origini românești din ecosistemul tehnologic nord-american.

Ce face MaintainX și de ce a atras interesul Autodesk

MaintainX dezvoltă software destinat managementului activităților de mentenanță și operare. Platforma permite companiilor să gestioneze informații despre active, inspecții, comenzi de lucru, istoricul echipamentelor și procese operaționale complexe.

În ultimii ani, compania și-a construit reputația în jurul utilizării inteligenței artificiale și a monitorizării stării echipamentelor industriale. În 2024, MaintainX a atras o finanțare de 150 de milioane de dolari pentru extinderea capabilităților AI, dezvoltarea soluțiilor de mentenanță predictivă și consolidarea segmentului Enterprise Asset Management.

La nivel operațional, platforma administrează peste 17 milioane de active fizice și a procesat peste 92 de milioane de comenzi de lucru finalizate. Aceste cifre oferă acces la un volum uriaș de date despre comportamentul activelor în condiții reale de utilizare.

Compania estimează venituri recurente anualizate de peste 135 de milioane de dolari în 2026 și o rată de creștere de peste 50% pe an, performanțe care au contribuit decisiv la justificarea evaluării de 3,6 miliarde de dolari.

Autodesk pariază pe date și inteligență artificială

Pentru Autodesk, achiziția nu reprezintă doar cumpărarea unei platforme de mentenanță, ci accesul la o resursă strategică extrem de valoroasă: datele generate de active pe parcursul întregului lor ciclu de viață.

Compania consideră că aceste informații vor permite dezvoltarea unor sisteme AI capabile să conecteze proiectarea digitală cu performanța reală a activelor după punerea lor în funcțiune.

Andrew Anagnost, CEO al Autodesk, a explicat direcția strategică urmărită prin această tranzacție:

„Autodesk se extinde dincolo de proiectare şi producţie către operaţiuni, asigurându-se că datele şi informaţiile circulă perfect într-un ciclu de viaţă continuu. Timp de decenii, am ajutat clienţii să creeze lumea din jurul nostru, oferind Autodesk o bază solidă de fluxuri de lucru din industrie, date şi context în industriile AEC şi D&M”.

Referindu-se la rolul inteligenței artificiale în viitorul companiei, acesta a adăugat:

„Obiectivul nostru cu MaintainX este de a aduce o expertiză operaţională profundă, date contextuale şi fluxuri de lucru care ne sporesc capacitatea de a utiliza inteligenţa artificială pentru a converge lumile digitală şi fizică.”

De ce este atât de importantă această achiziție

Analiștii din industrie consideră că Autodesk nu cumpără doar un produs software, ci un flux continuu de informații generate de milioane de echipamente și instalații aflate în exploatare.

În ultimii ani, Autodesk și-a construit afacerea în jurul instrumentelor de proiectare și construcție. Odată cu integrarea MaintainX, compania va putea fi prezentă pe întreg parcursul de viață al unui activ: de la proiectare și construcție până la exploatare, întreținere și modernizare.

Această poziționare îi oferă acces la date în fiecare etapă și creează premisele dezvoltării unor modele AI capabile să optimizeze performanța activelor pe termen lung.

În plus, MaintainX aduce un segment de venituri recurente care crește mult mai rapid decât businessul tradițional al Autodesk, într-un moment în care compania caută noi motoare de creștere pentru a-și atinge obiectivele financiare pe termen lung.

Chris Ţurlică: „MaintainX a fost construită pentru a da putere oamenilor care menţin lumea fizică în funcţiune”

Fondatorul companiei a descris tranzacția ca pe o oportunitate majoră de accelerare a misiunii asumate încă de la lansarea start-up-ului.

„MaintainX a fost construită pentru a da putere oamenilor care menţin lumea fizică în funcţiune”, a declarat Chris Ţurlică.

Referindu-se la integrarea în ecosistemul Autodesk, antreprenorul român a adăugat:

„Unirea forţelor cu Autodesk este o oportunitate incredibilă de a accelera această misiune.”

El a explicat că noua structură va permite o colaborare mai strânsă între cei care proiectează și construiesc active și cei care le operează și întrețin zi de zi.

„Împreună, putem conecta echipele care proiectează şi construiesc active cu echipele care le operează şi le întreţin în fiecare zi şi putem ajuta clienţii să lucreze mai inteligent pe parcursul întregului ciclu de viaţă al activelor lor.”