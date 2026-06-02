Creșterea copiilor, un lux pentru români. Costuri uriașe pentru serviciile unei bone

Pe fondul inflației și al cererii în creștere pentru servicii de îngrijire a copiilor, costurile unei bone au ajuns în 2026 la niveluri record.

Potrivit platformelor specializate în recrutarea personalului pentru îngrijirea copiilor, costurile pentru serviiile unei bone diferă în funcție de experiență, localitate, programul de lucru, numărul de copii și responsabilitățile asumate.

În prezent, o bonă ocazională este remunerată, în medie, cu sume cuprinse între 25 și 45 de lei pe oră. În marile orașe, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, tarifele pot depăși 50 de lei pe oră, mai ales în cazul programelor flexibile sau a solicitărilor urgente.

Tarifele în marile orașe

În București, remunerația pe oră a unei bone variază între 35 și 55 de lei.

În Cluj-Napoca, prețurile sunt cuprinse între 30 și 50 de lei pe oră.

În Timișoara, acestea se situează între 30 și 45 de lei.

În orașele medii, costurile pornesc de la 25 de lei pe oră, iar la sate pot coborî până la 18 lei pe oră.

Pentru un program standard de 8 ore pe zi, cinci zile pe săptămână, salariul unei bone poate varia între 3.500 și ajung la peste 6.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și atribuții. În cazul programelor part-time, veniturile lunare sunt estimate între 2.000 și 3.500 de lei.

Cât plătesc familiile cu doi copii

Costurile cresc considerabil atunci când bona are în grijă doi copii. În astfel de situații, salariile se situează frecvent între 4.500 și 6.500 de lei lunar, în funcție de volumul de muncă și nivelul de experiență.

De asemenea, bonele care locuiesc în casa familiei beneficiază de salarii mai mari deoarece programul este mai flexibil și presupune, de regulă, responsabilități suplimentare. Acestea pot câștiga între 3.500 și 4.500 de lei net pentru un program standard, iar remunerația poate depăși 6.000 de lei în cazul persoanelor cu experiență, cunoștințe de limbi străine sau disponibilitate pentru deplasări alături de familie.

În multe cazuri, pachetul salarial include și beneficii, precum cazare, masă, transport, concediu plătit sau bonusuri pentru activitatea desfășurată în weekend ori pe timpul nopții.

Ce influențează salariul unei bone

Experiența reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care determină nivelul remunerației. O bonă cu recomandări solide poate solicita cu până la 50% mai mult decât o persoană aflată la început.

Numărul de copii aflați în grijă, programul de lucru și atribuțiile suplimentare, precum gătitul, menajul sau sprijinul oferit copiilor la teme, contribuiela majorarea costurilor.

Nu în ultimul rând, localitatea unde este angajată bona are un rol important, salariile din București și din zonele rezidențiale premium fiind semnificativ peste media națională.

Bone din Asia

În ultimii ani a crescut interesul pentru bonele asiatice, recrutate prin intermediul agențiilor specializate. Salariile acestora sunt estimate între 500 și 900 de euro pe lună, la care se adaugă cheltuielile cu masa și cazarea.

Pe lângă salariul propriu-zis, familiile trebuie să ia în calcul și comisioanele percepute de agențiile de recrutare. Acestea pot consta într-o taxă de analiză a dosarelor, un procent din salariul lunar sau chiar echivalentul a jumătate din primul salariu al bonei.

Totodată, lipsa serviciilor sociale, respectiv a creșelor, care să ofere ajutor familiilor, determină mulți români să amâne ori chiar să renuțe să aibă copii, neputând să-și asume costurile ridicate. Și asta în pofida faptului că taxele și impozitele plătite de aceștia sunt printre cele mai mari din Europa.

În aceste condiții, costul total al angajării unei bone poate ajunge la nivelul unui salariu mediu din România. Cu toate acestea, pentru multe familii, serviciile de îngrijire a copiilor rămân o soluție necesară, mai ales în lipsa sprijinului din partea rudelor sau în contextul unui program de muncă încărcat, potrivit a1.ro.