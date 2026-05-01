Veste mare pentru Moldova: începe construcția autostrăzii Pașcani – Suceava

Autostrada A7 Pașcani – Suceava prinde contur: contracte de peste 1,16 miliarde de euro semnate de CNAIR și UMB

Un nou pas major pentru infrastructura din România: autoritățile au semnat contractele pentru construcția a 62 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), pe tronsonul Pașcani – Suceava. Proiectul promite să reducă drastic timpii de deplasare și să stimuleze economia din nord-estul țării.

Autostrada care leagă Moldova de restul țării devine realitate

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractelor pentru construcția tronsonului Pașcani – Suceava al Autostrăzii A7, un proiect esențial pentru conectivitatea regiunii Moldovei.

„Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Pașcani - Suceava. Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă Bucovina de Moldova și de Muntenia. Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construiește și această autostradă! Am ales 1 Mai, Ziua Muncii, pentru că este și ziua celor care construiesc cu mâinile lor”, a transmis șeful CNAIR.

Proiectul va începe cu o etapă de proiectare de șase luni, urmată de execuția lucrărilor, estimată la 24 de luni.

Investiție de peste 1,16 miliarde de euro în infrastructura Moldovei

Valoarea totală a contractelor depășește 5,93 miliarde de lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 1,16 miliarde de euro. Tronsonul este împărțit în două loturi: primul, de 33 de kilometri, valorează peste 3 miliarde de lei, iar al doilea, de 29 de kilometri, aproape 2,86 miliarde de lei.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027, urmând ca ulterior să fie susținută și prin Instrumentul Financiar SAFE, dedicat securității Europei.

Lucrări complexe și infrastructură modernă

Proiectul include zeci de lucrări de artă, viaducte și pasaje de mare complexitate. Lotul 1 va avea 28 de structuri importante, inclusiv viaducte de peste un kilometru lungime, în timp ce Lotul 2 va include 44 de astfel de lucrări, printre care un pod peste râul Siret și pasaje peste căi ferate.

Traseul va include mai multe noduri rutiere strategice, menite să asigure conexiuni rapide cu drumurile județene și localitățile din zonă, dar și acces direct către Aeroportul Internațional Suceava.

Declarațiile premierului: un proiect strategic pentru România

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța acestui proiect, fiind primul contract semnat în România prin programul SAFE.

„Sunt onorat ca împreună cu dumneavoastră, cu toții să fim prezenți la un moment important pentru România și pentru partea de nord-est a României. Este un moment important pentru țara noastră, pentru că se semnează primul contract finanțat din programul SAFE pentru România, un program care urmărește să avem o țară mai sigură, o țară cu granițe puternice și finanțarea acestei infrastructuri, cu rol dual, civil-militar, face parte din obiectivele care vor fi finanțate în următorii trei ani de zile, prin programul SAFE. (...) Una dintre condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să o respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse”.

Autostrada Moldovei, prioritate națională

Secretarul de stat Horațiu Cosma a evidențiat progresul accelerat al A7, subliniind impactul major asupra siguranței rutiere.

„În 2021 am reușit să obținem finanțare europeană din PNRR pentru autostrada Moldovei - A7 și astăzi, cinci ani mai târziu, circulăm până la Adjud și, până la finalul anului, ne propunem să ajungem la Pașcani, 320 de km, un record absolut. (...) Înlocuim așa-numitul drum al morții E85, pe care zeci și zeci de români își pierdeau viața anual, cu un drum sigur, european, modern”.

Mediafax