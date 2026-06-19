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Băncile finanțează masiv statul! Finanțele au atras o sumă suplimentară de 15 milioane de lei după licitația de joi

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   22:30
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Băncile finanțează masiv statul! Finanțele au atras o sumă suplimentară de 15 milioane de lei după licitația de joi
Lucian Alecu/ Încă 15 milioane de lei atrase suplimentar la licitația din această săptămână

Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 15 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 429,5 milioane de lei, la o dobândă de 7,01% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 169 de luni.

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 64,5 milioane de lei. Băncile au transmis oferte în valoare de 15 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna iunie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 7,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 3 miliarde lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna mai 2026, de 4,6 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES

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Subiecte în articol: bănci stat finante licitatie
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