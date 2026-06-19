Băncile finanțează masiv statul! Finanțele au atras o sumă suplimentară de 15 milioane de lei după licitația de joi

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 64,5 milioane de lei. Băncile au transmis oferte în valoare de 15 milioane de lei.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna iunie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.



Suma de 7,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 3 miliarde lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna mai 2026, de 4,6 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES