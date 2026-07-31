Chirica anunță raționalizarea energiei la Iași

Într-un mesaj public adresat ieșenilor, edilul a explicat că, în urma analizelor realizate în cursul serii, a fost stabilită reducerea iluminatului stradal pe timp de noapte în Municipiul Iași, măsură prin care autoritățile locale estimează o economie de aproximativ 10 megawați-oră (MWh) în fiecare noapte. Decizia vine în contextul stării de alertă declarate de Guvern pentru sectorul energetic, după ce oprirea centralei de la Cernavodă a redus semnificativ producția națională de energie electrică.

O regulă unică, aplicată în tot orașul

Chirica a insistat asupra faptului că reducerea iluminatului stradal se va aplica unitar și echitabil în întreg domeniul public al municipiului, pentru a evita orice suspiciune de tratament diferențiat între cartiere. „Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă", a transmis primarul.

Ce rămâne luminat, indiferent de restricții

Potrivit anunțului, planul de reducere exclude explicit zonele unde iluminatul este considerat esențial pentru siguranța cetățenilor: curțile spitalelor, pentru a nu afecta în niciun fel activitatea medicală sau accesul ambulanțelor, pasajele subterane și pietonale, pentru prevenirea riscurilor de accident sau infracționalitate, precum și punctele centrale majore și zonele pietonale de interes, printre care Piața Unirii.

Poliția, mobilizată suplimentar

Odată cu reducerea iluminatului nocturn, primarul a solicitat o mobilizare suplimentară din partea Poliției Locale, în colaborare strânsă cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele orașului. Chirica a făcut, de asemenea, un apel direct către cetățeni să rămână vigilenți și să semnaleze orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale.

Criza energetică națională

Măsura de la Iași vine pe fondul unei situații tensionate la nivel național: nivelul Dunării a scăzut la cote apropiate de minimul istoric înregistrat în 1985, forțând oprirea, respectiv restricționarea funcționării reactoarelor de la Cernavodă. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile și a alocat fonduri de urgență pentru soluții tehnice de redistribuire a debitului Dunării, în timp ce Transelectrica a fost mandatată să suplimenteze importurile de energie și să urgenteze punerea în funcțiune a noilor capacități de producție aflate în avansată stadii de autorizare. Anunțul de la Iași ar putea fi un prim exemplu de măsuri similare adoptate și de alte administrații locale, pe măsură ce criza energetică continuă.