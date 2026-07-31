România are cea mai ieftină benzină înainte de taxe și cea mai scumpă după. Unde se duc banii?

Explicația nu ține de costurile de producție sau de cotațiile internaționale ale petrolului, ci de nivelul taxelor aplicate carburanților, arată o analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit analizei, la 31 iulie 2026, benzina costa în România 1,785 euro/litru, cel mai ridicat preț dintre statele analizate. Prin comparație, aceeași benzină costa 1,540 euro/litru în Bulgaria, 1,666 euro în Ungaria și 1,667 euro în Polonia. Și motorina era cea mai scumpă din grupul regional, ajungând la 1,984 euro/litru.

Paradoxul de la pompă

Partea surprinzătoare apare atunci când este analizată structura prețului.

Înainte de aplicarea accizelor și TVA-ului, benzina din România costa doar 0,890 euro/litru, fiind mai ieftină decât în Bulgaria (0,920 euro/l), Ungaria (0,916 euro/l) sau Polonia (0,934 euro/l). Cu alte cuvinte, costurile de producție, rafinare, transport, depozitare și distribuție sunt mai mici în România decât în statele comparate.

Diferența apare însă în momentul în care intervin taxele.

Jumătate din prețul unui litru de benzină ajunge la stat

Analiza AEI arată că peste prețul comercial de 0,890 euro/litru se adaugă în România încă 0,895 euro/litru reprezentând accize, TVA și alte taxe.

Astfel, 50,1% din prețul plătit la pompă reprezintă taxe, în timp ce în Bulgaria ponderea acestora este de aproximativ 40%, în Ungaria de 45%, iar în Polonia de 44%.

Practic, statul încasează mai mult dintr-un litru de benzină decât întregul lanț economic care extrage, importă, rafinează, transportă și comercializează carburantul.

Un plin de 50 de litri înseamnă peste 230 de lei taxe

La prețurile actuale, un litru de benzină costă în România aproximativ 9,36 lei.

Din această sumă:

aproximativ 4,67 lei reprezintă valoarea carburantului înainte de taxe;

aproximativ 4,69 lei reprezintă accize și TVA.

Asta înseamnă că pentru un rezervor de 50 de litri, șoferul plătește aproximativ 468 de lei, iar circa 234,5 lei ajung direct la bugetul statului.

Comparativ cu Bulgaria, un șofer român plătește pentru același plin cu aproximativ 12,25 euro mai mult, deși benzina produsă și comercializată înainte de taxe este mai ieftină în România.

Românii plătesc și TVA peste acciză

Dumitru Chisăliță atrage atenția și asupra unui mecanism fiscal mai puțin discutat.

În România, TVA nu se aplică doar asupra valorii carburantului, ci și peste acciză, ceea ce înseamnă că șoferii ajung să plătească o taxă aplicată peste o altă taxă.

Consecința este că orice majorare a accizelor produce un efect dublu: crește direct prețul carburantului și mărește automat și suma colectată din TVA.

Dumitru Chisăliță: Problema nu este benzina, ci fiscalitatea

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, explicațiile legate de scumpirea carburanților – evoluția prețului petrolului, cursul valutar, războaiele sau costurile de rafinare – sunt reale, dar nu spun întreaga poveste.

Analiza arată că România este competitivă în ceea ce privește costul benzinei înainte de taxare, însă avantajul este anulat de nivelul ridicat al fiscalității.

„România nu are o problemă de competitivitate la benzină înainte de taxare. Statul ia cel mai ieftin produs din grupul analizat și îl transformă, prin accize și TVA, în cel mai scump. Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină este taxată scump”, concluzionează Dumitru Chisăliță în analiza Asociației Energia Inteligentă.

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