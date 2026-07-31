Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă expoziția de pictură emergentă: „Emerging Me II: BLACK DIAMONDS”

Expoziția „Emerging Me II: BLACK DIAMONDS” oferă o imagine reprezentativă a noii generații de pictori, reunind lucrările artiștilor premiați și o selecție a lucrărilor finaliste din cea de-a doua ediție a Premiului pentru pictură emergentă Art Movements Foundation. Anul acesta, competiția a reunit 96 de artiști din România, Republica Moldova și Ungaria.



„Emerging Me II: BLACK DIAMONDS” propune o diversitate de abordări picturale, de la figurativ și realism contemporan până la explorări abstracte și conceptuale, oferind publicului o imagine amplă asupra preocupărilor tematice și direcțiilor de expresie ale artiștilor emergenți.



Expun artiștii: Cristian Bogdan Bara, Cristina Bejan, Lorena Ana-Maria Buta, Irina Gabriela Ceghe, Costel Chițimuș, Andreea Cioară, Calin Dumitrascu, Maria Eross, Florin Enache, Luca Florian, Vivien Fritz, Ştefan Găleanu, Alexandra Gheorghe-Papadopol, Nectaria Ioana Guraliuc, Mariana Hultoană, Ana-Cristina Lupu, Mara Malinovski, Antonia Mușat, Alexandra-Paula Nănău, Călin Nedelcu, Maria Onu, Diana Păunescu, Mara Popa, Alexandru-Daniel-Adrian Révész, Bianca Serenciuc, Oana Gabriela Sima, Cristiana-Emanuela Tărbuc, Maria-Ilinca Țoța, Teodor Zaica, Andreea Mariana Zimbru.



Vernisajul expoziției va debuta cu ceremonia de premiere a câștigătorilor ediției 2026 și a artistei desemnate de colecționarul partener al ediției.

Premiul I: Cristiana-Emanuela Tărbuc – Aequo Animo I (ulei pe pânză, 100 × 100 cm, 2025)

Premiul al II-lea: Călin Nedelcu – Aer (ulei pe pânză, 150 × 80 cm, 2026)

Premiul al III-lea: Cristian Bara – Garden #2: Magic Tree (acrilic pe pânză, 140 × 100 cm, 2024)

Premiul Colecționarului: Vivien Fritz – Detachment (marker și culori de ulei pe oglindă reciclată, 50 × 120 cm, 2024)

Lucrările au fost evaluate prin vot secret de un juriu independent format din Radu Băieș (pictor), Ștefania Ciobanu (pictor, laureata ediției I), Lorena Cîmpean (colecționar de artă contemporană), Alexandra Runcan (muzeograf și specialist în restaurare, Muzeul Brukenthal) și Adrian Stoleriu (artist vizual și decan al Facultății de Arte Vizuale și Design, UNAGE).

Ajuns la a doua ediție, proiectul inițiat de Art Movements Foundation urmărește descoperirea și promovarea artiștilor emergenți, oferindu-le contexte reale de expunere, vizibilitate și dialog cu publicul, curatorii, colecționarii și profesioniștii din sectorul cultural.

Expoziția de pictură emergentă „Emerging Me II: BLACK DIAMONDS” poate fi vizitată la Scemtovici & Benowitz Gallery până în 22 august 2026, de joi până sâmbătă, între orele 15:30 și 19:30.



Proiect inițiat și finanțat de Art Movements Foundation

Partener principal: Scemtovici & Benowitz Gallery

Partener cultural: Uniunea Artiștilor Plastici din România

Parteneri academici: Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara - Facultatea de Arte și Design, Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași - Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte

Partener: Art-An-Te

Parteneri media: Agenția de Carte, Arte Vezi, BookHub, Curatorial, Empower Artists, IQads, Modernism, Propagarta, Radio România Cultural, Radio România Internațional, e-Zeppelin

Partener monitorizare: Klarmedia



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Despre Scemtovici & Benowitz Gallery

Scemtovici & Benowitz Gallery este o galerie bucureșteană inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria are un program artistic consistent și ambițios, în colaborare cu Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unui imobil construit la finalul anilor ‘20, restaurat și adaptat pentru a găzdui artă contemporană și evenimente dedicate publicului, sectorului creativ și mediului antreprenorial.



Despre Art Movements Foundation

Art Movements Foundation este o fundație culturală independentă care a luat ființă în 2022 în România cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului românesc de artă prin proiecte care creează conexiuni între artiști, colecționari și public, din dorința de a aduce valoare pentru toți actorii implicați – de la mediul academic și independent la galerii, muzee, instituții și publicul larg.



