x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025

BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   15:40
BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025
Sursa foto: Lucian Alecu

 Numărul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2025, de 26,01 milioane de unităţi, în creştere cu 11,15% comparativ cu sfârşitul anului anterior, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR)

Dintre acestea, 23,49 milioane aveau funcţie de numerar, cu 2,5% mai multe în comparaţie cu decembrie 2024.

Pe de altă parte, la 30 iunie 2025, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.028 (minus 214 comparativ cu decembrie 2024), cel de POS de 568.012 (+38.492), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 565.431 (+38.154).

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bnr carduri active
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri