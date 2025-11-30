BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025

Dintre acestea, 23,49 milioane aveau funcţie de numerar, cu 2,5% mai multe în comparaţie cu decembrie 2024.



Pe de altă parte, la 30 iunie 2025, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.028 (minus 214 comparativ cu decembrie 2024), cel de POS de 568.012 (+38.492), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 565.431 (+38.154).

AGERPRES