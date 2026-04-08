Veste bună pentru ratele în euro: Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   19:45
Sursa foto: Hepta/Cât a ajuns să coste un euro după aprecierea leului

 Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0949 lei, în scădere cu 0,14 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0963 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3602 lei, în scădere cu 4,66 bani (-1,06%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4068 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5292 lei, în urcare cu 0,92 bani (0,17%), faţă de 5,5200 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 671,1764 lei, de la 661,6256 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: bnr euro leul valute
