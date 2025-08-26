x close
Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   14:00
Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0552 lei, în creştere cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0539 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3437 lei, mai mult cu 2,3 bani (+0,53%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3207 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3905 lei, în creştere cu 0,37 bani (+0,06%), faţă de 5,3868 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 470,7734 lei, de la 467,7917 lei, în şedinţa precedentă.

 

