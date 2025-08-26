Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3437 lei, mai mult cu 2,3 bani (+0,53%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3207 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3905 lei, în creştere cu 0,37 bani (+0,06%), faţă de 5,3868 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 470,7734 lei, de la 467,7917 lei, în şedinţa precedentă.