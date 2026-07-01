BNR raportează o nouă scădere: Rezervele valutare au coborât la 63,493 miliarde de euro în iunie

În cursul lunii au avut loc intrări de 4,028 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor (inclusiv o tranşă din împrumutul acordat de Comisia Europeană în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă -PNRR- în sumă de aproximativ 2,250 miliarde euro); alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.



De asemenea, au avut loc ieşiri de 4,586 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.



Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 11,766 miliarde euro.



Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2026 au fost de 75,259 miliarde euro, faţă de 77,042 miliarde euro la 31 mai 2026.



Plăţile scadente în luna iulie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 697 milioane euro. AGERPRES

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