Biserica ortodoxă respinge acuzațiile privind scutirile fiscale: "BOR plătește taxe și impozite, ca orice alt cult religios recunoscut în România"

De asemenea, au fost achitate taxele pentru muncitori și TVA la materialele de construcții pentru Catedrala Neamului.

Scutirea de impozit pentru lăcașurile de cult este prevăzută de lege și facilitează servicii publice, precum asistența comunitară.

Cel mai mare filantrop al țării

În 2024, BOR a alocat aproape 73 de milioane de euro pentru 867 de instituții și servicii sociale, ajutând direct peste 363.000 de persoane prin programe de hrană, îmbrăcăminte și sprijin pentru săraci, bătrâni sau bolnavi.

De asemenea, Rețeaua Federației Filantropia gestionează cantine, centre maternale, îngrijire paliativă și reintegrare, finanțate exclusiv din donațiile credincioșilor, fără subvenții de la stat.

Avertisment față de taxe suplimentare

"Biserica Ortodoxă Română plătește taxe și impozite, ca orice alt cult religios recunoscut în România, rămânând totodată și cel mai mare filantrop al societății românești, prin toate programele social-filantropice derulate anual și prin resursele investite direct din contribuțiile proprii ale credincioșilor și din fonduri dedicate slujirii sociale. Această activitate social-filantropică ar fi realmente influențată negativ prin creșterea sau adăugarea unor taxe și impozite suplimentare, beneficiarii finali ai programelor de asistență socială fiind cei direct afectați", se arată în comunicatul BOR, citat de basilica.ro.