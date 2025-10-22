Două orașe din România depășesc media europeană la puterea de cumpărare. PIB-ul, peste Madrid, Roma și Milano

Bucureștiul și Clujul, peste marile capitale vestice la nivel de trai

România continuă să surprindă Europa prin contrastul puternic dintre regiunile sale economice. Potrivit celor mai recente date Eurostat, Bucureștiul și Cluj-Napoca au reușit să depășească media Uniunii Europene în privința puterii de cumpărare, depășind inclusiv orașe precum Madrid, Milano sau Roma.

Bucureștiul, dublul mediei europene la PIB pe locuitor

În 2023, PIB-ul pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a ajuns la 38.100 PPS (unități de putere de cumpărare), în creștere față de 36.000 PPS în anul precedent. PPS este indicatorul care reflectă cel mai fidel standardul real de viață, ținând cont de diferențele de preț dintre state.

Capitala României a depășit semnificativ această medie, atingând 87.400 PPS, adică de peste două ori mai mult decât media europeană. Astfel, Bucureștiul se clasează peste Roma, Milano și Madrid, consolidându-și poziția de pol economic al Europei de Est.

Creșterea constantă se datorează investițiilor străine, salariilor ridicate și prezenței masive a companiilor multinaționale, care au transformat capitala într-un motor al economiei regionale.

Cluj-Napoca, centrul IT care a depășit media Uniunii Europene

Pe locul al doilea la nivel național se află Cluj-Napoca, cu un PIB per capita de 43.500 PPS, peste media Uniunii Europene. Orașul a devenit în ultimul deceniu un hub IT, universitar și investițional de top, reușind să atragă talente, firme internaționale și o infrastructură modernă care susține dezvoltarea locală.

Irlanda, Germania și Franța domină clasamentul european

La nivel continental, Irlanda domină topul regiunilor prospere, cu Dublin (139.500 PPS) și South-West (137.300 PPS) în frunte. Urmează Wolfsburg (136.500 PPS) din Germania și Paris (126.900 PPS), capitale economice unde productivitatea și prezența marilor corporații definesc un standard de viață excepțional.

România, țara contrastelor economice

Deși Bucureștiul și Clujul marchează o dezvoltare accelerată, restul țării rămâne mult sub media europeană. Regiunile sudice și estice se situează adesea sub 15.000 PPS pe locuitor, potrivit Eurostat.

În partea opusă a clasamentului european, cele mai scăzute niveluri de trai se regăsesc în Mayotte (Franța) – 10.500 PPS, Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS) din Bulgaria.

Dezechilibre mari, dar și un potențial uriaș

Diferența dintre capitală și restul regiunilor scoate la iveală o Românie profund dezechilibrată economic, dar și direcția clară a transformării. Performanțele Bucureștiului și Clujului demonstrează că investițiile în educație, infrastructură și inovație pot transforma orașele românești în centre europene ale prosperității.