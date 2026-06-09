Bulgaria câștigă din ce produce România. Cum ne cumpărăm propria energie la prețuri uriașe

Situația este pusă pe seama lipsei capacităților de stocare, în timp ce Bulgaria a investit masiv în acest segment și își consolidează poziția de hub energetic regional.

Fenomenul este descris de specialiști ca un dezechilibru între producție și consum, în contextul în care energia regenerabilă produsă pe timp de zi nu poate fi stocată eficient în România.

Bulgaria, „bateria Balcanilor”

În ultimii ani, Bulgaria a accelerat investițiile în infrastructura de stocare a energiei, în special în baterii industriale, reușind să își crească semnificativ capacitatea instalată.

Potrivit specialiștilor din domeniu, țara vecină a adăugat mii de megawați-oră de capacitate de stocare într-un interval scurt, devenind una dintre cele mai active piețe din Europa în acest segment.

„Bulgaria importă mai mult din România. Deci asta este energia noastră ieftină”, a explicat președintele unei asociații din domeniul energiei, Nikola Gazdov, subliniind rolul stocării în redistribuirea energiei în funcție de cerere, pentru observatornews.ro.

Diferențe de preț pe parcursul zilei

Datele din piața de energie arată că România exportă în timpul zilei la prețuri reduse, pentru ca ulterior să importe aceleași cantități la tarife mult mai mari, odată cu creșterea consumului de seară.

În lipsa unor capacități suficiente de stocare, surplusul de energie produs în intervalele de vârf solar este vândut pe piețele externe, urmând a fi reintrodus în sistem la prețuri ridicate.

Bulgaria a investit în stocare

Bulgaria a dezvoltat rapid proiecte de tip „parc hibrid”, care combină producția de energie regenerabilă cu sisteme de stocare în baterii. Specialiștii din domeniu susțin că această strategie a permis stabilizarea prețurilor și valorificarea eficientă a surplusului de energie.

În unele cazuri, energia produsă în timpul zilei, inclusiv din surse solare, este stocată și livrată în rețea în orele de vârf, când prețurile cresc semnificativ.

„În ultimii ani, Bulgaria a reușit să crească rapid capacitatea de stocare, ajungând în topul european”, a declarat un specialist din domeniu.

România NU are capacitate de stocare suficientă

În România, lipsa infrastructurii de stocare face dificilă utilizarea eficientă a energiei produse în intervalele cu supraproducție. În lipsa bateriilor sau a altor soluții de echilibrare, energia este vândută la prețuri scăzute și ulterior reimportată la costuri ridicate.

Specialiștii din energie susțin că această situație este amplificată de absența unei strategii coerente de investiții în stocare, în ciuda fondurilor europene disponibile în ultimii ani.

Diferențe de strategie

În timp ce Bulgaria a direcționat investițiile către dezvoltarea rapidă a capacităților de stocare, România a prioritizat în principal producția de energie regenerabilă, fără o infrastructură echivalentă de echilibrare a sistemului.

Această diferență de abordare este considerată de experți un factor-cheie în divergența de prețuri dintre cele două piețe.

Care sunt soluțiile?

Pe lângă stocarea în baterii, experții indică și alte soluții, precum hidrocentralele cu acumulare prin pompaj, inclusiv proiectul Tarnița-Lăpuștești, discutat de mai multe decenii, dar încă nerealizat.

Aceste sisteme ar putea funcționa ca un „tampon energetic” pentru stabilizarea rețelei și reducerea dependenței de importuri la orele de vârf.

Diferențele de strategie dintre România și Bulgaria în sectorul energetic au dus la situații în care energia produsă ieftin este exportată, iar ulterior reimportată la prețuri mult mai mari. În timp ce Bulgaria își consolidează rapid capacitățile de stocare și rolul regional, România continuă să depindă de importuri în orele de consum ridicat, în lipsa unor investiții suficiente în infrastructura de echilibrare a sistemului.