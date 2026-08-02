În două luni și-a pierdut căsnicia, prietenii și afacerea. Totul a pornit de la un supliment pentru sală

Suplimentul pe care îl cumpărase online, convins că este sigur, conținea în realitate testosteron, iar efectele i-au schimbat complet viața.

Daniel Murphy, în vârstă de 32 de ani, din Tennessee (SUA), spune că a cumpărat suplimente alimentare promovate drept produse testate și sigure, destinate dezvoltării masei musculare. Timp de aproape doi ani le-a luat zilnic, fără să știe că acestea conțineau testosteron, scrie BBC.

Rezultatul a fost devastator: a dezvoltat o psihoză severă, și-a pierdut controlul asupra propriei vieți și aproape că și-a distrus familia.

A slăbit 60 de kilograme și voia doar să își tonifieze corpul

Cu trei ani în urmă, Daniel spune că trăia una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Era căsătorit, își construise propria afacere și reușise să slăbească aproape 60 de kilograme prin dietă și sport.

După această transformare, și-a dorit să își dezvolte musculatura și a început să caute suplimente pe internet.

Compania de la care le-a cumpărat susținea că produsele sunt fabricate în Statele Unite, testate riguros și au o puritate de 99%. Site-ul afișa inclusiv certificate de calitate și pretindea că respectă standardele autorităților americane.

Totul era fals.

Primele luni păreau un succes

La început, Daniel a observat exact efectele pe care le aștepta.

Avea mai multă energie, se antrena mai mult și recupera mai repede după efort. Convins că produsele funcționează, a început să cumpere și alte suplimente de la aceeași firmă.

Numai că, treptat, au apărut insomnia, stările de agitație și schimbările bruște de comportament.

A ajuns să creadă că familia vrea să îl omoare

Situația s-a agravat rapid.

Daniel a început să creadă că soția încearcă să îi fure afacerea, iar prietenii și rudele complotează împotriva lui. La un moment dat, era convins că soacra lui vrea să îl ucidă.

„Eram într-o psihoză totală. Credeam că oamenii pe care îi iubesc încearcă să îmi facă rău și să mă omoare. Nu făceam nicio legătură între ceea ce mi se întâmpla și suplimentele pe care le luam”, povestește el.

În această perioadă, căsnicia s-a destrămat, relațiile cu apropiații s-au rupt, iar afacerea sa a avut serios de suferit.

Soția lui spune că transformarea a fost șocantă.

„Într-o zi era omul calm și iubitor pe care îl știam, iar în următoarea era convins că îi sunt dușman și că vreau să îi iau afacerea. Nu aveam antecedente de boli psihice în familie și nu înțelegeam ce se întâmplă”, povestește femeia.

Descoperirea care a schimbat totul

Abia după ce a rămas fără suplimente, la sfârșitul anului 2024, Daniel a observat că starea sa începe să se îmbunătățească.

Câteva luni mai târziu a aflat și adevărul.

Autoritățile americane investigau deja compania care îi vânduse produsele și descoperiseră că suplimentele fuseseră contaminate cu testosteron, fără ca acest lucru să fie menționat pe etichetă.

Potrivit anchetatorilor, firma falsificase inclusiv certificatele de analiză și pretindea că produsele sunt fabricate în SUA, deși acestea proveneau din China, India și alte state.

Proprietarul companiei a fost condamnat la închisoare

Compania Paradigm Peptides, aflată în centrul anchetei, este acuzată că a vândut la nivel mondial produse neautorizate și că a indus în eroare zeci de mii de clienți.

Proprietarul firmei, Matthew Kawa, a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, după ce și-a recunoscut faptele. Sora sa, Jennifer Stechkober, implicată în aceeași afacere, a primit o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare.

În dosar sunt identificați aproximativ 54.000 de cumpărători, iar autoritățile americane spun că numeroase persoane au raportat reacții adverse grave, inclusiv cheaguri de sânge, probleme cardiace, anxietate și depresie.

Medicii trag un semnal de alarmă

Specialiștii avertizează că piața suplimentelor cumpărate online este slab reglementată, iar unele produse comercializate pentru dezvoltarea masei musculare sau slăbit pot conține ingrediente diferite de cele declarate pe etichetă.

În cazul lui Daniel Murphy, un psihiatru implicat în proces a concluzionat că acesta a suferit o psihoză indusă de steroizi.

Astăzi, bărbatul spune că și-a revenit și nu mai ia niciun fel de suplimente.

„Nu voi mai face niciodată asta. Vreau ca oamenii să înțeleagă că nu orice supliment vândut pe internet este sigur. Eu mi-am pus în pericol sănătatea, familia și, într-un fel, întreaga viață”, spune el.

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