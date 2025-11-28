Bulgaria, speranța românilor: Economii URIAȘE la cumpărăturile peste graniță

Costurile la alimente, detergenți, carburanți și produse de tutun sunt semnificativ mai mici decât în țara noastră.

Cât costă băuturile la bulgari

În supermarketurile din Ruse, o sticlă de apă costă 0,59 euro, iar un litru și jumătate de suc este 3,60 lei, ceea ce înseamnă aproape jumătate față de prețul din România. O doză de bere se vinde la 1,02 euro, iar un pachet de 4 doze costă 15 lei..​

Prețuri mai mici la carburanți

Diferențele sunt și mai mari la carburanți. Un litru de benzină standard costă 2,42 leva (6,30 lei), iar un litru de motorină 2,51 leva (puțin peste 6,50 lei), ceea ce reprezintă o economie semnificativă pentru șoferii români.

Ce economii fac românii

Prin urmare, românii pot economisi circa 50 de lei la un coș mediu de produse, iar pentru tutun diferențele pot ajunge la 1500 lei lunar dacă merg pentru cumpărături la Ruse.

Potrivit analiștilor economici, deși Bulgaria va trece la euro în 2026, prețurile rămân atractive. Totodată, există o amânare a sancțiunilor, până în aprilie 2026, ceea ce îi face pe bulgari să nu fie afectați semnificativ de criza Lukoil, potrivit observatornews.ro.

Întrucât taxele și impozitele majorate de guvern afectează puterea de cumărare a românilor, astfel că aceștia se vor orienta spre alte piețe, cum sunt Bulgaria sau Ungaria, ori își vor reduce cheluielile. Prin urmare, consumul va scădea, ceea ce va afecta și mai mult economia țării.