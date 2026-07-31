Bursa de Valori București, cea mai performantă bursă din lume în 2026

Într-un an marcat de vești economice mai degrabă îngrijorătoare pentru România — inflație de peste 10%, economie în contracție și un rating suveran aflat la un pas de pierderea statutului de investment-grade — Bursa de Valori București (BVB) oferă un contrapunct neașteptat: este, în acest moment, cea mai performantă piață bursieră din lume, atât de la începutul anului, cât și în ultimele 12 luni.

Cum a ajuns România în vârful clasamentului

Indicele BET, principalul indicator al bursei bucureștene, a avansat cu aproape 48% de la începutul anului 2026, depășind randamentele înregistrate de principalele piețe asiatice. Performanța a fost posibilă și pentru că o rivală directă a cedat teren: bursa din Coreea de Sud s-a prăbușit cu 30% într-o singură lună, lovită de ofensiva Chinei în sectorul semiconductorilor, eliberând astfel vârful clasamentului mondial — loc pe care Bucureștiul l-a ocupat imediat. Singurele piețe cu randamente nominale mai mari sunt câteva burse africane și cea din Venezuela, excluse însă din analizele serioase din cauza hiperinflației care distorsionează complet cifrele — indicele bursei din Caracas arată, spre exemplu, un avans de 870%, dar inflația anuală din Venezuela depășește 500%.

Motorul creșterii: energie și bănci

Avansul BET a fost susținut în special de acțiunile din sectorul energetic și cel bancar. Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a înregistrat un avans de peste 81% al acțiunilor în 2026, iar titlurile Electrica au urcat cu 88% de la începutul lui ianuarie. Chiar operatorul bursier însuși a beneficiat din plin: acțiunile Bursei de Valori București s-au apreciat cu 160% în acest an, pe fondul creșterii volumelor de tranzacționare și al vizibilității tot mai mari în rândul investitorilor străini.

Performanța nu este una de moment. Pe un orizont de zece ani, indicele BET-TR (care include și dividendele reinvestite) a generat un randament total de 758% în euro — o investiție de 1.000 de euro făcută acum un deceniu ar valora astăzi aproximativ 8.580 de euro, depășind piețe precum Slovenia, Taiwan și chiar indicele tehnologic american NASDAQ 100.

Paradoxul din spatele cifrelor

Analiștii avertizează, însă, că succesul bursier vine într-un context economic dificil. Un raport al departamentului de cercetare BRD-Groupe Société Générale subliniază tocmai acest contrast: bursa românească performează excelent în timp ce economia se contractă, inflația rămâne la două cifre, iar ratingul suveran e sub presiune. O bancă italiană a avertizat, de asemenea, că riscurile fiscale ar putea majora prima de risc de țară a României, chiar dacă marile companii energetice sunt așteptate să beneficieze de intrarea în producție a proiectului Neptun Deep, planificată după 2027. Randamentul mediu al dividendelor a scăzut, de asemenea, spre 3%, de la aproape 4% anul trecut, pe măsură ce prețurile acțiunilor au urcat.

De ce contează pentru investitori

Vizibilitatea internațională a Bucureștiului nu a fost niciodată mai mare, iar o performanță de acest calibru reprezintă unul dintre cele mai puternice argumente de promovare pe care România le-a avut vreodată în fața investitorilor străini. Miza imediată este menținerea sau chiar avansarea statutului de piață în cadrul clasificărilor MSCI — în prezent, România rămâne încadrată drept piață de frontieră, singurul criteriu neîndeplinit fiind lichiditatea, exact indicatorul pe care creșterea din acest an îl influențează pozitiv.