„Am crezut că pot trece granița pe jos”. Povestea unei mame care a rămas blocată la Ceuta, în timp ce 49.000 de oameni au intrat în Spania într-o singură noapte

Soțul ei a plecat înainte de zori să înoate spre Europa. Ea a rămas pe marginea drumului, cu cele două fiice

Fatima Mahli avea 23 de ani și stătea așezată pe un petic de iarbă, lângă drumul care duce spre punctul de trecere dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta. Lângă ea, cele două fiice ale sale. Soțul plecase înainte de răsăritul soarelui, hotărât să înoate spre Spania. Ea a rămas în urmă, sperând totuși să reușească să treacă pe jos.

„Credeam că pot trece granița pe jos. Dar am rămas blocate aici, fără să ne putem întoarce acasă", a povestit tânăra din Tetouan pentru Reuters. Soțul ei se trezise mai devreme și pornise singur spre mare.

Povestea Fatimei este doar una dintre miile care s-au petrecut în ultimele zile la granița dintre Maroc și Spania, acolo unde autoritățile spaniole estimează că aproximativ 49.000 de persoane au intrat ilegal pe teritoriul Ceutei într-un singur interval de 24 de ore — cel mai amplu val de migrație înregistrat vreodată în această zonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Hepta

Cel mai mare exod din istoria recentă a Ceutei

Imaginile și filmările apărute joi arată mii de oameni înotând spre orașul spaniol, în timp ce presa locală relatează că trecerile au continuat și pe timpul nopții. Cifra este cu atât mai impresionantă cu cât reprezintă mai mult de jumătate din populația totală a Ceutei, care numără aproximativ 83.600 de locuitori, potrivit BBC

Autoritățile au confirmat că cel puțin 18 persoane au murit încercând să ajungă la Ceuta în ultimele zile, iar un alt bilanț local vorbește despre nouă trupuri recuperate doar în noaptea de joi spre vineri. Printre cei care au încercat traversarea se numără și aproximativ 7.000 de minori, potrivit estimărilor oficiale.

Un alt bărbat prins în busculadă a povestit clipele de panică trăite pe ruta îngustă de coastă: „Mi-a fost teamă că voi muri", a spus el, descriind cum oamenii se împingeau și călcau unii peste alții în încercarea de a ajunge la mare.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

De ce s-a produs valul uriaș de migranți

Fenomenul a fost alimentat, cel puțin parțial, de o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei, care a stabilit că migranții opriți pe mare în încercarea de a ajunge la Ceuta sau Melilla nu mai pot fi returnați în mod sumar în Maroc. Ministerul de Interne spaniol a acuzat rețelele de trafic de persoane că au exploatat această decizie pentru a încuraja noi valuri de migrație ilegală.

Nu este încă limpede ce anume a declanșat exact acest aflux masiv sau cât de mult au încercat autoritățile marocane să îl împiedice. La un moment dat, un oficial spaniol a descris situația de la graniță drept un „colaps total".

Poliția marocană a folosit tunuri cu apă pentru a respinge grupurile care încercau să se apropie de porțile de trecere, iar la fața locului au rămas carcasele arse ale unui autobuz și ale altor șapte vehicule, distruse în timpul confruntărilor dintre forțele de ordine și mulțime.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Spania trimite armata la graniță

În fața situației, Guvernul de la Madrid a decis desfășurarea de trupe militare pentru consolidarea securității atât la Ceuta, cât și la Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii, unde au fost raportate încă 300-400 de treceri peste noapte.

Premierul spaniol Pedro Sánchez urma să ajungă vineri la Ceuta, promițând revenirea rapidă la normalitate. Autoritățile locale susțin însă că centrele de primire a migranților sunt deja depășite și acuză Madridul de reacție lentă.

Tensiuni diplomatice cu Italia

Criza a generat și un episod diplomatic tensionat. Premierul Italiei a numit imaginile venite de la Ceuta „șocante", avertizând că „imigrația necontrolată" reprezintă o amenințare la adresa securității Europei și sugerând posibilitatea suspendării acordului Schengen cu Spania — deși, în absența unei frontiere terestre comune între cele două țări, o astfel de măsură ar fi greu de aplicat practic.

Replica a venit rapid de la ministrul de Externe al Spaniei, care a calificat declarațiile drept „improprii" pentru o țară parteneră și a convocat ambasadorul Italiei la Madrid.

Ce urmează

Ministerul de Interne spaniol a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile marocane pentru returnarea „cât mai rapidă" a tuturor celor intrați ilegal pe teritoriul Ceutei. Până atunci însă, mii de oameni — printre care și familia Fatimei Mahli — rămân blocați între graniță și mare, așteptând un răspuns care încă întârzie să vină.

În mai 2021, peste 10.000 de migranţi au ajuns în Ceuta din Marocul vecin în decurs de două zile, în urma relaxării controalelor de către Rabat, pe fondul crizei dintre cele două ţări privind primirea în Spania, pentru tratament medical, a liderului separatiştilor sahrawi din Frontul Polisario.

Criza diplomatică s-a încheiat în 2022, când Spania şi-a exprimat sprijinul pentru planul Marocului privind Sahara Occidentală, teritoriu controlat în mare parte de Rabat şi disputat de acesta cu separatiştii din Frontul Polisario, susţinuţi de Algeria. Această schimbare de poziţie a provocat tensiuni diplomatice între Madrid şi Alger.