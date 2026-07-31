x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Virusul West Nile face victime în România: Două persoane au murit

Virusul West Nile face victime în România: Două persoane au murit

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 15:30 Modificat la 31 Iul 2026 15:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Virusul West Nile face victime în România: Două persoane au murit
În perioada 3 iunie – 30 iulie au fost înregistrate șase cazuri confirmate și alte trei cazuri probabile de infecție cu virusul West Nile.

Nouă cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost raportate în România de la începutul sezonului de supraveghere, dintre care șase confirmate și trei probabile. Două persoane au murit, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

În perioada 3 iunie – 30 iulie au fost înregistrate șase cazuri confirmate și alte trei cazuri probabile de infecție cu virusul West Nile. Cele două decese au fost înregistrate în rândul unor persoane vârstnice care sufereau și de alte afecțiuni.

Cine sunt persoanele infectate

Datele epidemiologice arată că patru dintre pacienți au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, iar doi au între 70 și 79 de ani. În total, au fost afectate patru femei și cinci bărbați, iar cinci dintre cazuri provin din mediul rural.

În funcție de locul probabil al expunerii, câte un caz a fost raportat în județele Argeș, Botoșani, Cluj, Harghita, Iași și Mureș. Alte două cazuri au fost înregistrate în județul Suceava, iar unul în municipiul București.

Cum se transmite virusul

Virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura țânțarilor infectați și poate provoca, în unele situații, forme severe de boală, în special în cazul persoanelor în vârstă sau al celor cu afecțiuni cronice.

Citește și Atenție la căpușe și țânțari! De ce crește numărul infecțiilor în fiecare an

Recomandările medicilor

Pentru reducerea riscului de infectare, INSP recomandă purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea substanțelor repelente împotriva țânțarilor și montarea plaselor de protecție la ferestre.

Specialiștii mai recomandă folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora, eliminarea recipientelor în care se poate acumula apă și drenarea bălților din apropierea gospodăriilor. Îndepărtarea apei stagnante și a deșeurilor contribuie la limitarea locurilor în care țânțarii se pot înmulți, notează radioromania.ro.

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: west nile
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri