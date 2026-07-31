Virusul West Nile face victime în România: Două persoane au murit

Datele epidemiologice arată că patru dintre pacienți au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, iar doi au între 70 și 79 de ani. În total, au fost afectate patru femei și cinci bărbați, iar cinci dintre cazuri provin din mediul rural.

În funcție de locul probabil al expunerii, câte un caz a fost raportat în județele Argeș, Botoșani, Cluj, Harghita, Iași și Mureș. Alte două cazuri au fost înregistrate în județul Suceava, iar unul în municipiul București.

Cum se transmite virusul

Virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura țânțarilor infectați și poate provoca, în unele situații, forme severe de boală, în special în cazul persoanelor în vârstă sau al celor cu afecțiuni cronice.

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Recomandările medicilor

Pentru reducerea riscului de infectare, INSP recomandă purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea substanțelor repelente împotriva țânțarilor și montarea plaselor de protecție la ferestre.

Specialiștii mai recomandă folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora, eliminarea recipientelor în care se poate acumula apă și drenarea bălților din apropierea gospodăriilor. Îndepărtarea apei stagnante și a deșeurilor contribuie la limitarea locurilor în care țânțarii se pot înmulți, notează radioromania.ro.