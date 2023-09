Poveștile managerilor păcăliți. Cum s-a transformat Donca în furnizor de energie

Considerat de Forbes unul dintre bogații României, Donca s-a trezit cu mascații la ușă și a ajuns în fața procurorilor DIICOT care îl urmăreau de ceva vreme pentru că îl suspectau, printre alte infracțiuni, și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și operațiuni de manipulare a pieței de capital. Anchetatorii spun că cei din gruparea din care face parte și milionarul, ar fi creat o criptomonedă și apoi ar fi mințit că suma investită în moneda virtuală poate aduce câștiguri și de 100 de ori mai mari. 700.000 de dolari ar fi obținut gruparea, în acest mod.

Imediat după arestare, Dorian Popa a fost una dintre vedetele din România care a declarat public că îi e teamă că a fost păcălit de Donca, pentru că a investit în criptomonedă.

Însă asta nu este singura problemă a lui Donca. Conform unei informații obținute de Jurnalul, în ziua în care Donca a ajuns în fața procurorilor, o familie a sunat la DIICOT și a spus că așteaptă de ani buni să recupereze banii pe care o firmă a lui Donca ar fi trebuit să îi plătească în baza unor contracte de colaborare. Conform declarațiilor, procurorii le-ar fi cerut să trimită toate actele ce dovedesc acest lucru.

„Mi s-a părut plin de el, dar și foarte convingător”

În perioada 2015-2016, familia Mădălina și Ștefan Ciupitu a încercat să își majoreze veniturile cu două contracte de colaborare. Au aflat că, odată cu liberalizarea pieței de energie, este nevoie de oameni care să încheie contracte ca reprezentanți ai unor furnizori de electricitate, de gaze. Printre ele, Energaz Brașov. Așa au intrat în contact cu Călin Donca. „Donca avea nevoie de manageri de zone pentru contracte de furnizare și am fost în echipă pe contract de colaborare. Pentru contract de energie electrică primeam o sumă, cred că undeva în jur de 10 lei, pentru cel de gaze, mai puțin, 5 lei. Banii trebuia să îi primim după ce persoana contractată de noi devenea client, adică începea să i se furnizeze. Și eu, și soțul meu am încercat. Pe Donca l-am cunoscut pentru că ne-a chemat la o ședință la Brașov. Mi s-a părut plin de el, dar și foarte convingător. Să știți că avea un stil de a vorbi de atunci când îți explica ceva, chiar credeai că poți. Aici țineam legătura cu o altă persoană și, când am văzut că nu ne dă banii, am contactat-o. Apoi i-am scris lui Călin Donca. I-am spus că nu ne-am primit sumele datorate și că nici bonusuri. Promiteau tot felul de recompense, de genul o zi la spa. Donca mi-a răspuns că el nu știe nimic de vreun concurs intern cu premiu la spa, că legea s-a schimbat și că s-a decis plata pe bază de factură și a mai zis că el nu încalcă legea pentru noi, pentru nimeni. Nu îi cerusem așa ceva. Eu voiam ca eu și soțul meu să primim ceea ce ni se datora pentru munca noastră. Când i-am spus că am depus plângere la Poliție, a zis că nu mai avem ce să discutăm, sub pretextul că lăsăm organele să decidă cine are dreptate”, povestește Mădălina Ciupitu.

Toată echipa rămasă fără bani

Mădălina Ciupitu avea în subordine 6 colegi. A mers mai întâi la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în numele tuturor, dar spune că inspectorii au sfătuit-o să se adreseze organelor de cercetare penală, lucru pe care l-a și făcut.

„Am mers la Poliție, am făcut plângere împotriva firmei. Asta era în 2016. Acum 2 ani ne-au chemat să mai aducem niște acte, acum nu mai știm nimic. Am depus listele cu clienți și i-am acuzat de înșelăciune. Mai sunt colegi care au pățit la fel, unii au sume mai mici. Toată lumea lucra în afara programului”, spune Mădălina Ciupitu. Când au văzut că Donca a fost reținut, Mădălina și Ștefan au sunat la DIICOT și au povestit ce au pățit. Li s-a cerut să trimită probele pe care le au la îndemână și asta au și făcut. Acum așteaptă.

Între timp, Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alte două persoane. Toți trei au contestat măsura și astăzi, la Brașov, se va lua decizia definitivă în ceea ce privește măsura preventivă. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de 4.346.286 de lei.