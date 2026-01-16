Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori

Prețurile carburanților au crescut ieri din nou, aceasta fiind a treia majorare consecutivă la stațiile Petrom, compania care are cea mai mare rețea de benzinării din țară. Scumpirea a fost de patru bani pe litru de benzină și motorină, la fel ca și în cazul precedentei majorări a prețurilor. Majorări similare la pompă au afișat ieri însă și celelalte companii petroliere, iar valul de scumpiri plasează România printre țările cu cele mai mari prețuri la începutul acestui an.

Până la mijlocul lunii ianuarie prețul carburanților s-a majorat la pompă de patru ori, în timp ce a avut loc doar o ieftinire. Per total, prețul benzinei a crescut în urma acestor majorări cu 46 de bani pe litru, iar al motorinei cu 44 de bani, în timp ce ieftinirea a fost de 4 bani atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Cea mai mare scumpire a avut loc chiar pe 1 ianuarie, ea fiind de 34 de bani pe litru la benzină și de 31 de bani pe litru la motorină. Majorarea a fost generată de creșterea accizei la carburanți și a TVA-ului. Astfel, accizele au crescut la 3,06 lei/l pentru benzină și la 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul era de 21%. În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de 19%. Situația s-a schimbat însă din vara anului trecut, când acciza la benzină a crescut la 2,78 lei/l, cea de la motorină a urcat la 2,55 lei/l, iar TVA-ul aplicat carburantului a fost majorat la 21%.

Unde suntem în UE ca prețuri

În această perioada România se află pe locul al 17-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia. În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 17 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, potrivit peco-online.ro.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 18 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 17-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Franta, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia.

Ce se va întâmpla în continuare

Din punct de vedere al fiscalității, nu este exclus să asistăm la noi creșteri, dacă nu pe partea de accize, atunci pe partea de TVA. Accizele la carburanți se ajustează anual în funcție de inflație, potrivit Codului Fiscal, ceea ce deschide posibilitatea unei noi majorări la finalul anului. Premierul Ilie Bolojan susține că anul acesta nu vor mai fi introduse taxe suplimentare, condiționând însă acest angajament de menținerea măsurilor actuale și de reduceri ale cheltuielilor bugetare.

Pe de altă parte, analiștii CFA România, asociația profesioniștilor din domeniul investițiilor, avertiza că riscurile fiscale rămân ridicate. Într-un scenariu pesimist, prezentat la finalul anului trecut, o nouă creștere a TVA în a doua parte a lui 2026 nu este exclusă. „Undeva la 23-24%, similar cu media UE”, a estimat Adrian Codirlașu, o astfel de decizie urmând să lovească direct în prețurile la pompă.

Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România, cu o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 Petrom și 162 OMV.

8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină, consumă anual România

Cum arată prețurile europene la benzina standard de 95

Conform ultimelor date publicate de buletinul statistic al Comisiei Europene (Weekly Oil Bulletin) litrul de benzină standard de 95 cu taxe incluse se vindea cu un preț mediu ( euro/l) la începutul săptămânii cu:

Austria – 1,45

Belgia – 1,46

Bulgaria – 1,21

Croația - 1,41

Cipru – 1,32

Cehia – 1,35

Danemarca – 1,87

Estonia – 1,42

Finlanda – 1,87

Franța - 1,70

Germania -1,78

Grecia – 1,71

Ungaria – 1,42

Irlanda – 1,71

Italia – 1,62

Letonia – 1,49

Lituania – 1,62

Luxemburg – 1,41

Malta – 1,34

Olanda – 2,01

Polonia – 1,34

Portugalia – 1,65

România – 1,50

Slovacia – 1,44

Slovenia – 1,38

Spania – 1,43

Suedia – 1,38

