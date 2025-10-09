Cât vor plăti românii pentru electricitate în 2026. Cele mai accesibile oferte

Potrivit comparatorului oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prețurile diferă semnificativ.

Care sunt ofertele furnizorilor

Cea mai avantajoasă ofertă din Capitală este de la Hidroelectrica, cu un tarif de 1,07 lei/kWh, urmată de Nova Power&Gas și PPC Energie.

La polul opus sunt ISPH, Transenergo și Photovoltaic Green Project, cu tarife ce pot ajunge la 2,21 lei/kWh.

Unele companii, precum Hermes Energy International, au prețuri care depășesc 2,33 lei/kWh.

Vești bune pentru consumatori

Președintele ANRE, George Niculescu, spune că piața energiei electrice urmează o tendință descendentă a tarifelor, în special după eliminarea schemei de plafonare-compensare din 1 iulie 2025.

El a insistat asupra importanței concurenței, evidențiind că opțiunile multiple oferă consumatorilor posibilitatea de a alege cel mai avantajos furnizor, ceea ce forțează companiile să își ajusteze prețurile.

„„Este important ca migrarea între furnizori să fie încurajată, pentru că asta obligă companiile să rămână competitive. Pe de altă parte, trebuie să analizăm și ce se întâmplă pe partea de producție, pentru că prețurile mari de achiziție pot influența direct facturile finale””, a explicat acesta, potrivit stiripesurse.ro.