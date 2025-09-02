Sorin Grindeanu, noutăți despre impozitul pe multinaționale și taxele pentru bunurile de lux

„Am insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1.3 miliarde de lei. Pierderea la buget ar fi fost de trei ori mai mare decât cinice făcute pe seama mamelor care îşi cresc copiii”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

El menționează că, pe lângă menținerea acestei „măsuri absolut necesare”, a obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux.

„Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil! În plus, PSD va finaliza astăzi (marți - n.r.) proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS). Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor”, conchide Grindeanu.

Guvernul și-a angajat, luni, în Parlament, răspunderea pe al doilea pachet de reforme, care a cuprins cinci proiecte de legi.