CJ Maramureș și Transgaz accelerează proiectele de extindere a rețelei de gaze naturale

În cadrul întâlnirii au fost analizate, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, stadiul studiilor de fezabilitate, al contractelor finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, documentațiile tehnice, avizele necesare și eventualele blocaje administrative sau tehnice care întârzie implementarea investițiilor. Principala investiție analizată – conducta de transport Ulmeni–Ariniș–Băsești, pusă în funcțiune la începutul acestui an, asigură alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 7.168 locuitori, 3.049 gospodării, 43 instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și circa 45 agenți economici și consumatori industriali din sud-vestul județului Maramureș.

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Șeful Transgaz, Ion Sterian, a subliniat faptul că investiția privind această conductă de transport gaze naturale, în valoare de 14 milioane de lei (aprox.2,7 milioane de euro), lungime 13,8 km și capacitate de transport de 6.600 mc/h (58 mil. mc/an), necesară pentru alimentarea cu gaze naturale a fost oportună pentru întreaga zonă contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin înlocuirea combustibililor fosili solizi și lichizi utilizați, respectiv la realizarea de economii în bugetul familiilor, prin reducerea efortului financiar privind încălzirea, prepararea hranei și a apei calde. De asemenea s-au creat posibilități de câștiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori şi valorificarea superioară a masei lemnoase și s-a ridicat gradul de confort al locuitorilor și a crescut potenţialului turistic și de agrement.

De asemenea, autoritățile au subliniat că un element esențial îl reprezintă finalizarea magistralei de transport al gazelor naturale Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa, investiție declarată de importanță națională, cu o lungime de 88 de kilometri și o valoare de aproximativ 100 milioane de lei, finalizată în anul 2023. Conducta traversează municipiul Sighetu Marmației, orașele Vișeu de Sus, Dragomirești și Săliștea de Sus, precum și mai multe comune de pe Valea Izei până la Borșa.

Potrivit participanților, următoarea etapă constă în realizarea racordurilor, a stațiilor de reglare și a rețelelor locale de distribuție, astfel încât gazele naturale să ajungă la locuințe, instituții publice și agenți economici. În prezent, județul Maramureș dispune de peste 350 de kilometri de conducte de transport, peste 28 de kilometri de racorduri și 32 de stații de reglare-măsurare, însă doar puțin peste 30% din teritoriu este conectat la rețeaua de distribuție.