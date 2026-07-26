Călin Georgescu la Călugăreni. Mesaj despre credință, familie și susținerea agricultorilor

„Pentru că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul. Reamintesc. Dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră”, a spus Georgescu atunci când și-a anunțat vizita, pe Facebook.

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Apoi, Călin Georgescu a rostit, de pe scena Târgului de la Călugăreni, un mesaj despre credință și istorie.

„Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de întâlnirea noastră aici, la Călugăreni. Vă mulțumesc! Călugăreni, loc istoric, loc sfințit, în 1595, din jertfă, credință și curaj. Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazu. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă „ce faceți voi?”. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem”, a spus Georgescu.

Mulțimea a scandat, în timpul discursului „Călin Georgescu este președinte” și „Nu ne vindem, nu cedăm!”

Călin Georgescu a dat și un mesaj de susținere pentru agricultori și micii producători.

„Să rămâneți stăpâni pe munca voastră. Cei care lucrați pământul, sunteți rădăcina vie a acestui neam. Ne faceți o cinste, hrănindu-ne cu rodul muncii voastre. Știu că sunteți copleșiți de acest regim neofanariot, de taxe și impozite nejustificate, de nedreptăți, de tot ce înseamnă greutățile vieții. Însă toate aceste necazuri nu trebuie să vă îngenuncheze, ci trebuie să ne unească, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Nu uitați acest lucru! Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Să stăm împreună, să stăm alături, să stăm împreună pentru un destin nobil al acestei țări”, a spus Georgescu.

El a criticat clasa politică și a afirmat că statul ar trebui să ajute mai mult agicultorii.

„Dacă politica românească ar fi bazată pe valori creștine, micii producători nu ar fi umiliți, batjocoriți și chiar pedepsiți, ci ar fi respectați. Respect pentru micii producători! Respectul, să știți că vine din taxe foarte mici sau deloc, vine din subvenții consistente plătite la timp, vine din piețe țărănești deschise în toată țara, vine din apă accesibilă, din energie accesibilă, vine din depozite și centre care să strângă recolta voastră, centre de procesare, industrie de procesare în toată țara, în fiecare județ. Asta înseamnă respectul față de țăranul român, față de micii producători. Și plus de atât, statul să cumpere recoltele voastre și tot ce înseamnă produsele agricole la prețuri corecte. Iar hrana românească, hrana produsă în România, să ajungă în toată țara, la toată lumea, să ajungă în școli, în spitale, în cămine de bătrâni, în orfelinate, în armată, pentru că tot ce ne înconjoară este al nostru și este lăsat de bunul Dumnezeu. Nu renunțați încă o dată la pământul vostru și la munca voastră, pentru că munca este nobilă și pământul este lăsat de Dumnezeu, cu Dumnezeu înainte, permanent”, a mai spus Călin Georgescu.

„Cine muncește pământul trebuie să fie liber și stăpân în țara lui. Puterea adevărată este în Dumnezeu și se află în poporul român cel drept credincios, trezit în conștiință și neînfricat. Nu mai putem să stăm și să așteptăm salvarea de la politicienii aflați la putere care au dovedit în 36 de ani neputința și reaua credință. Destul! Există Dumnezeu! Să ne rugăm la bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne lumineze pe toți. Să ne întărească în nădejde. Să ne ocotească familiile, familia mica și familia mare. Sus inimile! Nu există Înviere fără cruce. România va renaște. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a mai spus Călin Georgescu în mesajul său, încheiat în uralele susținătorilor săi, prezenți în număr mare la Târgul de la Călugăreni.

La Târgul de la Călugăreni sunt prezenți susținători ai lui Călin Georgescu, dar și susținători AUR. Mulți dintre ei poartă în mâini mesaje de susținere ale formațiunii politice, dar și mesaje de susținere a fostului candidat, iar unii dintre ei au steaguri tricolore.

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(sursa: Mediafax)