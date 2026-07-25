Dinamo distruge campioana Craiova: 5-1 într-un derby incendiar cu eliminare și tensiuni în tribune

Start exploziv pentru Dinamo și erori decisive în defensiva Craiovei

Formația antrenată de Nuno Campos a început meciul în forță și a deschis scorul rapid, în minutul 8. După un corner executat de Cătălin Cîrjan, faza a continuat cu o recentrare a lui Raul Opruț, iar Alexandru Pop a deviat decisiv pentru Alberto Soro, care a înscris din apropiere.

Craiova a încercat să revină în joc și a avut două ocazii importante prin Steven Nsimba și David Matei, însă portarul dinamovist Alaa Bellaarouch a intervenit excelent de fiecare dată, menținând avantajul gazdelor.

Momentul cheie al primei reprize a venit în minutul 29, când o eroare majoră a debutantului Ronaldo Webster a dus la golul de 2-0. Pasa greșită către propriul portar a fost interceptată de Danny Armstrong, iar Alexandru Musi a finalizat simplu.

VAR și eliminarea care a schimbat meciul

Finalul primei reprize a fost dominat de o fază controversată. În prelungiri, Juraj Badelj l-a faultat pe Musi în postura de ultim apărător. Arbitrul Istvan Kovacs a dictat inițial penalty, însă după consultarea VAR a mutat lovitura în afara careului. Decizia crucială a rămas eliminarea fundașului Craiovei, care a lăsat echipa în inferioritate numerică pentru întreaga repriză secundă.

Tot VAR-ul a intervenit și în minutul 43, când Alexandru Musi a marcat din nou, dar golul a fost anulat pentru henț.

Repriza a doua, dominată total de Dinamo

Deși rămasă în zece oameni, Universitatea Craiova a reușit să reducă din diferență în minutul 50. Steven Nsimba a profitat de o ezitare în defensiva dinamovistă și a înscris spectaculos, cu un șut la vinclu.

Oltenii au fost aproape de egalare la scurt timp, însă Bellaarouch a avut o nouă intervenție salvatoare la execuția lui Teles.

Dinamo a răspuns rapid și decisiv. În minutul 59, Alexandru Pop a înscris pentru 3-1, gol validat după o analiză VAR pentru ofsaid. Superioritatea numerică și organizarea mai bună și-au spus cuvântul, iar în minutul 76 Cătălin Cîrjan a transformat un penalty obținut după hențul lui Carlos Mora.

Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Martín Pascual, care a marcat pentru 5-1 și a consfințit o victorie categorică pentru „câini”.

Meci întrerupt după acuzații de rasism

Partida a fost umbrită de un moment tensionat în prima repriză, când Steven Nsimba a reclamat scandări rasiste venite din tribune. Arbitrul a întrerupt jocul, iar stadionul a fost avertizat prin sistemul de sonorizare. Meciul a fost reluat după calmarea situației.

Prima victorie pentru Nuno Campos și un semnal puternic în Superliga

Succesul reprezintă prima victorie oficială a lui Nuno Campos pe banca lui Dinamo și marchează finalul unei serii negative de opt meciuri fără succes în fața Universității Craiova.

După un debut de sezon ezitant, Dinamo transmite un mesaj clar în Superliga: echipa are potențial și poate produce surprize majore. De cealaltă parte, Universitatea Craiova, campioana en-titre, traversează un moment complicat, între presiunea competițiilor interne și europene.

Returul cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor devine acum crucial pentru olteni, într-un context în care moralul echipei a fost serios afectat.

Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Au marcat: Soro 8’, Musi 29’, Pop 59’, Cîrjan 76’ – penalty, Pascual 90+3’ / Nsimba 50’.

Eliminat: Badelj 45+6’.

Mediafax