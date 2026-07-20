Topul țărilor cu facturi uriașe: Cine plătește cel mai mult pe energie și ce loc ocupă România

Analiza, realizată de Visual Capitalist pe baza bazei de date privind cheltuielile casnice cu energia a Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), clasifică 66 de țări în funcție de cheltuielile anuale ale gospodăriilor cu energia, pe cap de locuitor, pentru 2025. Cifrele includ electricitatea, gazul, încălzirea și alți combustibili folosiți în locuință, dar exclud costurile de transport.

Suedia ocupă primul loc, cu o cheltuială anuală de 1.926 de dolari per persoană. Finlanda urmează cu 1.786 de dolari, iar Austria completează podiumul, cu 1.709 dolari. Practic, Europa domină integral partea superioară a clasamentului: 24 din primele 30 de locuri sunt ocupate de țări europene, un semnal al costurilor neobișnuit de ridicate ale continentului la acest capitol.

Unde se situează România

România apare pe locul 32 din cele 66 de țări analizate, cu o cheltuială anuală de 464 de dolari per persoană - mai puțin de un sfert din suma cheltuită de un suedez și cu aproape 600 de dolari sub media țărilor din regiune, precum Cehia (1.214 dolari) sau Polonia (786 dolari). România se situează la mică distanță de Macedonia de Nord (451 dolari) și peste Bulgaria (444 dolari) sau Ungaria (378 dolari), plasându-se astfel confortabil în zona de mijloc-jos a clasamentului, alături de alte state din Europa Centrală și de Est cu venituri mai reduse.

Cifra românească rămâne, totuși, considerabil peste țările din America Latină, Africa sau Asia de Sud, aflate la coada clasamentului.

De ce cheltuiesc unele țări mult mai mult pe energie

Cheltuielile ridicate ale gospodăriilor nu reflectă doar prețul la energie, ci o combinație de factori. Climatele reci necesită mai multă încălzire, veniturile mai mari susțin, de regulă, locuințe mai mari și un consum energetic superior - inclusiv pentru aer condiționat -, iar multe țări europene se confruntă și cu prețuri cu amănuntul relativ ridicate la electricitate și gaz.

În afara Europei, doar Statele Unite, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Chile și Uruguay apar în apropierea vârfului clasamentului. Chiar și în interiorul Europei, cheltuielile variază considerabil, reflectând diferențe de climă, mix energetic, eficiența locuințelor și sprijinul guvernamental.

America de Nord, sub liderii europeni

Statele Unite ocupă locul 16, cu o cheltuială de 1.042 de dolari per persoană - sub totalul Suediei, dar semnificativ peste cheltuielile din majoritatea Asiei, Africii și Americii Latine. Canada ocupă locul 22, cu 748 de dolari per persoană, în ciuda climei sale reci.

Citește și: Cât te costă canicula? Factura la energie poate crește cu peste 200 de lei într-o singură lună

Diferențe uriașe în piețele emergente

Cheltuielile gospodăriilor scad drastic spre coada clasamentului. China înregistrează o cheltuială anuală de 173 de dolari per persoană, India - 52 de dolari, iar Pakistan - 54 de dolari. Mai multe țări africane apar aproape de finalul listei, printre care Senegal (89 de dolari), Tunisia (72 de dolari), Egipt (35 de dolari) și Algeria (29 de dolari). La polul opus al clasamentului se situează Bolivia, cu doar 25 de dolari per persoană, urmată de Algeria (29 de dolari) și Egipt (35 de dolari).

Cheltuielile mai mici cu energia nu ar trebui interpretate drept eficiență energetică superioară - ele pot reflecta, la fel de bine, venituri mai reduse, acces limitat la servicii energetice moderne, locuințe mai mici, climate mai calde, subvenții guvernamentale sau prețuri mai scăzute la electricitate și combustibili.