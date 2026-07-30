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Jurnalul Ştiri Observator Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj Ro-Alert emis din cauza riscului căderii unor obiecte din aer

Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj Ro-Alert emis din cauza riscului căderii unor obiecte din aer

de Redacția Jurnalul Publicat la 30 Iul 2026 09:25 Modificat la 30 Iul 2026 09:27
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Alertă aeriană în Tulcea. Mesaj Ro-Alert emis din cauza riscului căderii unor obiecte din aer
Mesaj Ro-Alert la Tulcea

O nouă alertă aeriană a fost emisă joi dimineață în județul Tulcea, după ce autoritățile au avertizat populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile au emis joi dimineața, la ora 8.58, un nou mesaj Ro-Alert. Mesajul a fost transmis pentru localitățile din nordul județului Tulcea.

„Alertă Extremă! Exista posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul trimis de IGSU populației.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

În ultimele zile, locuitorii din județul Tulcea au primit mai multe mesaje Ro-Alert, după ce drone implicate în atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina au evoluat în apropierea frontierei României.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: RO-ALERT mesaj cădere obiecte
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