Te dor ochii după ce stai pe telefon? A apărut un smartphone creat special pentru această problemă

TCL a lansat un telefon cu un ecran care promite să imite hârtia și să reducă semnificativ disconfortul vizual.

Ideea este interesantă pentru că vine într-un moment în care, potrivit mai multor studii, un adult petrece în medie între 4 și 7 ore pe zi privind ecranul telefonului.

De ce ne obosesc telefoanele ochii

Nu telefonul în sine este problema, ci felul în care îl folosim.

Specialiștii în oftalmologie spun că, atunci când privim un ecran:

clipim de două-trei ori mai rar decât în mod normal;

ochii rămân concentrați mult timp la aceeași distanță;

mușchii oculari sunt solicitați continuu;

apar senzația de uscăciune, usturime, vedere încețoșată și chiar dureri de cap.

Fenomenul poartă numele de Digital Eye Strain sau Computer Vision Syndrome și afectează milioane de utilizatori.

Telefonul care încearcă să copieze hârtia

Noul TCL NXTPAPER 70 Pro nu impresionează prin camere foto spectaculoase sau printr-un procesor de top.

Punctul său forte este ecranul.

Compania a dezvoltat o tehnologie care reduce reflexiile, limitează lumina albastră și elimină pâlpâirea (flicker-ul), una dintre cauzele oboselii vizuale.

Mai interesant este faptul că suprafața display-ului este mată și oferă la atingere senzația unei coli de hârtie.

Un singur buton transformă telefonul într-un Kindle

Cea mai neobișnuită funcție este un buton lateral care schimbă instant modul în care arată ecranul.

Telefonul are trei variante de afișare:

modul normal, pentru filme și social media;

un mod optimizat pentru citit;

un mod alb-negru, asemănător unui e-reader precum Kindle.

În această ultimă variantă, interfața devine minimalistă, notificările sunt reduse, iar consumul bateriei scade considerabil.

Pentru cine citește multe articole, cărți sau documente pe telefon, experiența este surprinzător de apropiată de cea oferită de un dispozitiv dedicat.

De ce este diferit de alte telefoane

Majoritatea smartphone-urilor oferă doar un filtru pentru lumina albastră.

Problema este că acesta colorează imaginea într-o nuanță gălbuie și nu rezolvă toate cauzele oboselii ochilor.

TCL spune că a mers mai departe:

reflexii reduse aproape complet;

nivel foarte scăzut al luminozității minime, util pentru cititul înainte de culcare;

eliminarea efectului de pâlpâire;

reducerea luminii albastre fără modificarea drastică a culorilor.

Există și compromisuri

Telefonul nu este însă pentru toată lumea.

Ecranul mat face ca imaginea să pară puțin mai puțin clară decât pe un OLED premium, iar procesorul și camerele foto sunt din categoria mid-range.

Practic, producătorul a ales să sacrifice puțin din performanță pentru confortul utilizatorului.

La aproximativ 300 de euro, modelul se adresează în special celor care petrec ore întregi citind pe telefon și simt că ochii le obosesc rapid.

Ce poți face chiar dacă nu îți schimbi telefonul

Oftalmologii spun că există câteva reguli simple care reduc considerabil oboseala ochilor:

aplică regula 20-20-20 (la fiecare 20 de minute privește timp de 20 de secunde un obiect aflat la circa 6 metri);

mărește dimensiunea textului;

evită să citești în întuneric complet;

activează modul de noapte după apus;

clipește conștient mai des;

fă pauze regulate dacă lucrezi sau citești multe ore pe telefon.

Specialiștii atrag atenția că niciun ecran nu poate elimina complet oboseala vizuală. Chiar dacă tehnologiile noi pot reduce disconfortul, cea mai eficientă metodă rămâne limitarea timpului petrecut în fața dispozitivelor și pauzele regulate.

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