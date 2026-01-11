Undă verde pentru construcția stadioanele Dinamo și Nicolae Dobrin

Stadionul „Dinamo”

Pentru proiectarea și execuția noii arene multifuncționale Dinamo din București, Primăria Sectorului 2 va asigura cofinanțarea de 20% din valoarea totală estimată a investiției. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2025.

Sectorul 2 va contribui cu aproximativ 25 de milioane de euro, eşalonat pe trei ani.

Contractul de proiectare și execuție a noului stadion a fost semnat la jumătatea lunii aprilie a anului trecut.

Valoarea totală a contractului este de aproape 478,3 milioane lei, fără TVA.

Asocierea Bog’Art SRL (lider), ACI Cluj SA , Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL, UTI Construction and Facility Management SA a rămas constructorul desemnat al stadionului Dinamo, după ce CNSC a respins o contestație.

Noua Arenă Multifuncțională CS Dinamo București va fi un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu o capacitate de 25.000 de locuri pentru spectatori. Proiectul include spații de cazare și o cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru diverse discipline, un centru de recuperare și un spațiu expozițional.

Arena stadionului va avea exact 25.059 de locuri și va fi proiectată conform cerințelor UEFA pentru nivelul 4, respectând inclusiv standarde superioare acestui nivel. Suprafața desfășurată totală a arenei va fi de 66.716 mp.

Stadionul Nicolae Dobrin

Asocierea Construcții Erbașu (lider) – Terra Gaz Construct a căștigat licitația pentru construirea acestei arene sportive. Consiliul Local Piteşti a aprobat în ședința din 16 octombrie 2025, cofinanţarea de peste 70 de milioane de lei pentru reconstrucţia Stadionului „Nicolae Dobrin”, condiție necesară pentru începerea lucrărilor.

Contractul de proiectare și execuție are valoarea de peste 287,97 milioane lei, fără TVA. Arena stadionului va avea o capacitate de maximum 15.200 spectatori. Va avea un teren de joc înierbat pentru fotbal, incinta având dimensiunile 105m x 68m la care se adaugă suprafața de gardă de 5 metri perimetral. Clădirea se împarte în patru zone distincte: tribuna de vest, tribuna de est, peluza de nord și peluza de sud. Numărul de locuri de parcare este 457 locuri din care: 229 în subsol, 51 peluza sud, 105 tribuna est, 72 locuri la suprafață.