Consumul global de cărbune va atinge un nou record în 2025

Cererea globală de cărbune este așteptată să crească ușor în 2025, cu aproximativ 0,5%, față de 2024, care era deja un an record, ajungând la 8,85 miliarde de tone, potrivit raportului anual al AIE publicat ieri și dedicat cărbunelui, care contribuie cel mai mult la emisiile de dioxid de carbon cauzate de om.

După recordul de anul trecut, 2025 este pe cale să stabilească un „nou record istoric” pentru consumul de cărbune.

Se preconizează, de asemenea, că 2025 va fi al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, alături de 2023 și după 2024, potrivit observatorului european Copernicus.

Cu toate acestea, cererea globală de cărbune a atins un vârf și tinde să se stabilizeze, clarifică AIE, conform proiecțiilor sale, fiind așteptat, așa cum s-a prevăzut, „până în 2030”, ca aceasta „să scadă ușor, revenind la nivelurile din 2023”, din cauza „concurenței crescânde cu alte surse de energie electrică”.

„Odată cu creșterea surselor regenerabile, extinderea constantă a energiei nucleare și sosirea pe piață a unui val uriaș de gaze naturale lichefiate”, producția de energie electrică pe bază de cărbune, care reprezintă în prezent două treimi din consumul total de cărbune, „se așteaptă să scadă începând cu 2026”, în timp ce cererea de cărbune pentru procesele industriale „se preconizează că va rămâne mai rezistentă”, a declarat IEA.

În China, cel mai mare consumator de cărbune (56% din cererea globală) și un factor cheie al pieței, utilizarea acestuia a rămas în general stabilă în 2025 față de 2024. Cu toate acestea, pe piețele majore, modelele de consum observate în 2025 au fost departe de tendințele recente, subliniază IEA.

Acest lucru este valabil în special în India, o altă țară importantă consumatoare de cărbune, unde musonii abundenți și timpurii au cauzat scăderea cererii de cărbune pentru a treia oară în 50 de ani.

În schimb, în Statele Unite, creșterea prețurilor la gaze și politicile de încetinire a închiderii centralelor electrice pe cărbune au stimulat consumul, care era în scădere de 15 ani.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, AIE subliniază că cererea de cărbune a scăzut doar cu 3%, după o scădere medie de 18% în 2023 și 2024, în principal din cauza producției reduse de energie hidroelectrică și eoliană din prima jumătate a anului.