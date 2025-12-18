Dumitru Chisăliță: prețurile gazelor vor scădea, dar vor fi tot mai volatile. Analiza pentru 2026–2027

Prețurile gazelor naturale pe piața angro din Europa au perspective de scădere în următorii ani, însă această evoluție va veni la pachet cu o volatilitate accentuată, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Principala cauză este creșterea masivă a importurilor de gaz natural lichefiat (GNL), în special din Statele Unite, și legarea tot mai strânsă a pieței europene de prețurile de pe bursa americană.

Contracte majore de GNL, semnate pentru Europa

În luna octombrie 2025, la Atena, au fost semnate contracte pentru milioane de tone de GNL care vor ajunge în Europa în următorii ani. Particularitatea acestor acorduri este că prețurile sunt corelate cu Henry Hub, bursa gazelor din SUA, unde prețurile sunt aproximativ la jumătate față de cele de pe piețele europene.

În același timp, GNL-ul are o mobilitate mult mai mare decât gazele transportate prin conducte, ceea ce înseamnă că poate fi redirecționat rapid între piețe. Acest avantaj va contribui la scăderea prețurilor, dar și la fluctuații mai mari în funcție de cerere, ofertă și context geopolitic.

SUA, lider global în exportul de GNL

Statele Unite sunt în prezent cel mai mare exportator de GNL din lume. În octombrie 2025, SUA au exportat o cantitate record de 10,1 milioane de tone într-o singură lună, din care aproximativ 69% a ajuns în Europa.

Exporturile americane de GNL sunt așteptate să crească semnificativ:

2025 : 14,9 Bcf/zi (+25% față de 2024)

2026 : 16,4 Bcf/zi (+35% față de 2024)

2029: 28 Bcf/zi (+105% față de 2024)

În paralel, Europa semnează tot mai multe contracte pe termen lung cu mari furnizori americani, precum Exxon, Cheniere sau Venture Global, ceea ce creează o legătură structurală între prețurile TTF (Europa) și Henry Hub (SUA), nu doar una punctuală.

Cum se va forma prețul gazelor în Europa

Potrivit analizei AEI, prețul gazelor în Europa va urma o corelație teoretică clară:

Preț TTF = Preț Henry Hub + 13–16 EUR/MWh

(costuri de lichefiere, transport, regazeificare)

+ 0–10 EUR/MWh

(primă de risc pentru Europa și tensiuni regionale)

Pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) și a structurii pieței, pot fi conturate mai multe scenarii pentru perioada 2026–2027.

Scenariul de bază: piață relativ echilibrată

În acest scenariu, considerat cel mai probabil:

Henry Hub : 10–14,3 EUR/MWh

TTF Europa : 22–35 EUR/MWh

Diferență TTF–Henry Hub: 12–22 EUR/MWh

Oferta suplimentară de GNL din SUA și Qatar va pune presiune descendentă pe prețuri, însă Europa va continua să plătească o primă pentru dependența de importuri, costurile lanțului GNL și riscurile geopolitice.

Scenariul „bearish”: gaze abundente, cerere slabă

Dacă iernile vor fi blânde, iar cererea industrială din Europa și Asia va rămâne scăzută:

Henry Hub : 8–11 EUR/MWh

TTF : 15–25 EUR/MWh

Diferență: 9,5–16 EUR/MWh

Finalizarea tuturor proiectelor majore de GNL ar putea împinge prețurile la niveluri semnificativ mai mici.

Scenariul „bullish”: șoc de ofertă sau cerere

În cazul unor evenimente extreme:

Henry Hub : 12,7–19 EUR/MWh

TTF : 40–80 EUR/MWh

Diferență: 32–63 EUR/MWh

Un astfel de scenariu ar putea fi declanșat de ierni foarte reci, probleme tehnice la terminale GNL sau escaladări geopolitice care să blocheze rutele maritime.

GNL-ul, un „plafon” natural al prețurilor

Dumitru Chisăliță subliniază că abundența GNL din SUA va acționa ca un plafon de preț pentru Europa. Dacă prețul TTF crește prea mult peste costul total al GNL bazat pe Henry Hub, cargourile vor fi redirecționate rapid către Europa, până când prețul va scădea.

Totuși, TTF nu va deveni niciodată o simplă sumă fixă peste Henry Hub. Diferențele de infrastructură, taxare, reglementări naționale, costurile CO₂ și dinamica cererii globale vor menține volatilitatea pieței.

Pe termen scurt și mediu, prețurile gazelor în Europa au șanse reale să fie mai mici decât în anii de criză, dar consumatorii și companiile trebuie să se obișnuiască cu fluctuații mai frecvente și mai abrupte. Gazul american ieftin aduce stabilitate relativă, dar nu elimină riscurile generate de geopolitică și infrastructură, concluzionează președintele AEI.