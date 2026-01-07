Cât de scump e să trăiești în România? București – locul 296 la nivel mondial la costul vieții

În aceast top al celor mai scumpe orașe se mai regăsește din România orașele Cluj Napoca, pozița 309, Brașov, poziția 315, Constanța, poziția 319, Timișoara, poziția 330, Iași, poziția 336 și Oradea, poziția 351.

Primele șase locuri ale acestui top mondial, sunt ocupate de Zurich, Geneva, Basel, Lugano și Berna, toate din Elveția.

În top 10 orașe scumpe se mai regăsesc New York din SUA, Reykjavik din Islanda, Honolulu și San Francisco, ambele din SUA.

La coada clasamentului s-au clasat unsprezece orașe din India. La realizarea indicelui costul vieții se ține cont de mai mulți indicatori precum prețul chiriilor la locuințe, costul alimentelor, prețul la restaurante etc. Numbeo este cea mai mare bază de date privind costul vieții din lume.