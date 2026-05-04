Analistul Cristian Păun, avertisment exploziv: „Vor să aducă FMI la butoanele României”

Cristian Păun atacă dur scena politică: „Ce coteț de curci a ajuns Parlamentul României...”

Analistul economic Cristian Păun, profesor la ASE, lansează un mesaj extrem de critic la adresa clasei politice din România, acuzând lipsa de soluții și sugerând riscuri majore pentru economie în contextul unor posibile decizii viitoare.

Critici dure la adresa politicienilor

Într-o postare virulentă, Cristian Păun descrie în termeni extrem de duri actuala clasă politică, punând sub semnul întrebării competența și intențiile acesteia. Acesta afirmă: „Vă dați seama ce politicieni pe post de curci avem?” și continuă atacul într-un ton ironic și critic.

Analistul sugerează că anumite grupuri politice ar evita asumarea guvernării și ar prefera să transfere responsabilitatea către instituții internaționale. „Ăștia vor să îl înlocuiască pe Bolojan & co. cu FMI. Că doar nu sunt proști să vrea să guverneze. Nu au soluții”, afirmă acesta, punctând lipsa unor alternative concrete.

FMI și temerile legate de viitorul economic

Un punct central al declarației îl reprezintă temerea privind o posibilă implicare a Fondului Monetar Internațional în gestionarea economiei României. Păun susține că o astfel de intervenție ar putea duce la măsuri drastice.

„Fără să aibă alt plan, vor să aducă Oculta Globală iar la butoanele României. Neaoșul de Bolojan nu e bun. Păi ăia vor fi înzecit mai aprigi ca Bolojan. Nu unul, o gașcă”, spune analistul, sugerând un scenariu în care deciziile economice ar deveni mult mai dure.

Avertismente privind companiile de stat

Cristian Păun merge mai departe și avertizează asupra riscului privatizării accelerate a companiilor de stat. În opinia sa, o eventuală presiune externă ar putea duce la vânzări în condiții dezavantajoase pentru România.

„Bolojan o să ni se pară parfum. Ce pachete minoritare la companiile de stat... Companiile de stat vor fi vândute în grabă, la mezat, pe nimic, cu totul”, afirmă acesta, făcând o paralelă cu situații similare din alte state.

El adaugă și o referire la datoria publică: „200 de miliarde de euro împrumutați de la Ocultă nu sunt de ici, de colo. FMI va avea grijă să îi plătim repede înapoi până la ultimul cent. Nu va discuta.”

Mesajul final: ironie și revoltă

Postarea se încheie într-un ton sarcastic și ironic, criticând dur instituțiile statului și direcția în care se îndreaptă țara. „Ce coteț de curci a ajuns Parlamentul României...”, afirmă Păun, continuând cu remarci acide.

În final, acesta folosește un registru ironic pentru a evidenția nemulțumirea sa: „Jos Bolo! Sus Oculta, sus FMI! Ne iubim țara de numa, numa. Vin gheii! Fugiți! Hai cu falimentul! Hai, că se poate!”