Hagi, ca reflex balcanic

Primul a dat structura, al doilea a modelat viața cotidiană.

Între ele stă un strat esențial: epoca fanariotă, nu doar un episod politic, ci un mecanism de traducere culturală. Fanarioții din Constantinopol/Istanbul au adus nu doar administrație, ci și gusturi, obiceiuri, muzică și limbaj, făcând influența otomană familiară.

În lumea greacă, titlul „hagi” desemna un creștin care făcuse pelerinajul la Ierusalim și era un semn de prestigiu. Mulți negustori și boieri din Principate îl purtau, iar el a intrat și în nume românești - precum Hagi Moscu, Hagi Tudose sau Hagi Ianuș - marcând legătura cu lumea urbană și religioasă a Constantinopolului.

Cuvântul a rămas discret în limbaj, nu ca termen religios activ, ci ca urmă culturală. Un exemplu de circulație balcanică: un titlu bizantin, trecut prin lumea greacă și adoptat în spațiul românesc, păstrat ca nume. O formă care a supraviețuit chiar și după estomparea sensului.

Ar fi însă o simplificare să reduci rolul grecilor la această perioadă. Influența lor asupra spațiului românesc e mai veche și mai profundă, venind din continuitatea bizantină și din rețelele culturale balcanice - în biserică, educație și modele urbane. Grecii au fost mediul prin care cultura bizantină s-a transmis.

Influența coboară și mai adânc: elitele romane erau deja elenizate. Roma a cucerit Grecia politic, dar a fost modelată cultural de ea - în filosofie, educație și artă. Astfel, influența greacă nu i-a format doar pe români, indirect, prin Bizanț și fanarioți, ci și pe romani. Iar în epoca otomană, tot grecii au rafinat și urbanizat influențele orientale.

România nu e un spațiu „pur”, ci unul de filtrare: a preluat, adaptat și combinat până când totul pare „de-al nostru”.

Sarmalele sunt românești, dar rădăcina lor vine din lumea otomană, din preparatele umplute („dolma”). Tehnica a venit din sud, prin Balcani, și s-a stabilit aici. Diferența? Adaptarea: mai grele, mai consistente, mai potrivite iernii - cu porc, afumătură și gust local.

Și lista nu se oprește: ciorbă, musaca, ciulama, merdenea - apoi desertul: halva, baclava. „Ciorbă” vine din „çorba”, „ciulama” din „çullama”. Totuși, toate intră firesc în „bucătăria românească”. Nu pentru că s-au născut aici, ci pentru că au fost adoptate și transformate până au devenit locale. Momentul decisiv coincide cu epoca fanariotă, când aceste influențe intră în rutina elitelor și apoi a orașelor.

La fel și chiftelele. Unde se vede legătura cu kebapul!

Aici se observă influența otomană: nu ca imitație, ci ca sursă de idei. Conceptul vine de acolo, forma finală e locală. Iar transformarea în „normalitate” ține de filtrul fanariot, care a făcut trecerea de la influență la obișnuință.

Pentru un exemplu clar de circulație fără granițe culturale, uită-te la gyros și shaorma: aceeași tehnică de gătit, moștenită din lumea otomană și reinterpretată. Nu sunt copii, ci variații pe aceeași temă - exact ca în bucătăria românească.

Dacă vrei să înțelegi de ce grecii seamănă uneori cu turcii, nu trebuie să cauți origini, ci orașe comune. Secole întregi au împărțit același spațiu urban - Constantinopol, Smirna, Salonic - unde gusturile, muzica și ritmurile vieții s-au amestecat.

Între aceste lumi, aproape invizibili, dar decisivi, au fost albanezii. Au circulat între comunități, au lucrat în administrația otomană și au dus cu ei melodii, rețete, gesturi.

De aceea apar ecouri: într-un cântec grecesc auzi inflexiuni turcești, într-un preparat turcesc recunoști ceva balcanic, iar ritmurile albaneze par familiare ambelor. Nu pentru că ar fi aceeași cultură, ci pentru că au împărțit același imperiu, aceleași orașe, același aer.

Aromânii - o ramură romanică formată în același mediu sudic - au împărțit cu grecii, turcii și albanezii aceleași piețe și drumuri comerciale. Muzica lor are inflexiuni comune cu cea grecească, dansurile seamănă cu cele albaneze, iar bucătăria e apropiată de cea otomană urbană. Un alt pod între latin și balcanic.

Dacă mergi mai adânc, ajungi la bizantin. Nu atât rețete, cât moduri de organizare: ritualul mesei, ideea de comunitate, ingrediente de bază. Uleiul de măsline, pâinea, vinul - elemente vechi, discrete, dar persistente.

În muzică, diferența devine clară. „Sunetul balcanic”, acel plâns melodic, vine în mare parte din sistemul otoman. Makam-ul se simte chiar dacă nu e numit: linia melodică e fluidă, nu rigidă, se curbează și revine.

De aici până la manele e un pas scurt. Nu sunt turcești strict, dar sunt apropiate de Arabesk - muzica urbană a Turciei moderne, emoțională și intensă. Aceeași dramă!

Dacă te uiți spre Grecia, găsești Laïkó: asemănător, dar mai temperat, mai „occidentalizat”.

Făcând un pas lateral, vezi același tipar și în Albania: combinație de influențe bizantine, otomane și balcanice, muzică intensă, bucătărie înrudită. Diferențele sunt de suprafață; structura rămâne comună.

Uneori însă identitatea vine din altă direcție. „Zaraza”, cântată de Cristian Vasile, pare „tipic românească”. Versurile lui Ion Pribeagu, pseudonimul lui Isac Lazarovici, o leagă de Bucureștiul interbelic și de lumea lui Constantin Tănase. Dar muzica? Un tango compus de Benjamín Tagle Lara, la Buenos Aires. Un produs sud-american devenit simbol local - dovadă că circulația și memoria cântăresc mai mult decât originea.

Dansurile spun aceeași poveste. Syrtos e vechi, aproape arhaic, din lumea greco-bizantină rurală. Hasapiko apare mai târziu, urban, într-un Constantinopol deja modelat de otomani și fanarioți.

Iar Sirtaki? Nici măcar tradițional. Apare odată cu filmul Zorba Grecul, pe muzica lui Mikis Theodorakis, dansată de Anthony Quinn. Și totuși, a devenit simbol național. Identitățile „pure” sunt adesea construcții recente, dar bine fixate în imaginar.

Când încerci să pui procente, simplifici inevitabil. Dar imaginea rămâne: în viața de zi cu zi - mâncare, muzică - influența otomană e dominantă. Nu direct, ci trecută prin filtrul fanariot, care a făcut-o familiară.

România nu e nici una, nici alta. E produsul întâlnirii dintre ele.

Politic, se desprinde, după 1877. Cultural însă... gusturile, sunetele, gesturile rămân.

După aceea începe procesul interesant: occidentalizarea. România se apropie de Franța și Germania. Dar dedesubt persistă. Micul nu dispare. Sarmaua rămâne. Muzica de petrecere păstrează sonoritatea balcanică. Iar reflexul fanariot continuă să definească.

Asta creează tensiunea specifică spațiului românesc: între ce vrea să fie și ce e. O diferență subtilă, dar constantă, care nu dispare, ci se negociază în timp.

Poate că aici stă cheia. Nu în a decide dacă ceva e „turcesc” sau „grecesc”, ci în a accepta că identitatea e un proces, nu o origine fixă. România nu a inventat tot, dar nici nu a copiat. A filtrat.