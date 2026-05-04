Metoda „Dragnea”, sancționată în justiție cu doi ani închisoare cu suspendare, utilizată de USR pentru a întoarce, în Parlament, voturile de la moțiunea de cenzură

În weekendul care tocmai s-a încheiat, USR-iștii, prin liderii filialelor teritoriale au declanșat o adevărată operațiune de încercare de deturnare a opiniei și a votului parlamentarilor de la PSD și AUR, în perspectiva moțiunii de cenzură de mâine împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mulți senatori și deputați de la USR sau chiar filiale întregi ale acestui partid au postat pe conturile de socializare fotografiile cu parlamentarii pe județe ai partidelor care au semnat textul moțiunii, cerându-le să nu voteze pentru demiterea lui Bolojan.

Mai mult, în postările respective sau în câmpurile de comentarii reprezentanții USR incită cetățenii să le scrie parlamentarilor semnatari ai moțiunii să nu se prezinte și să nu voteze. În terminologia juridică, această activitate se circumscrie noțiunii de influențare a votului prin îndemnarea altcuiva de vota într-un anumit fel în cadrul unui proces constituțional (în cazul de față, de a nu vota moțiunea de cenzură). Pentru o astfel de faptă, fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, în anul 2016, definitiv, la 2 ani de închisoare cu suspendare de către Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că a îndemnat, în calitatea sa de persoană cu funcție de conducere în cadrul unui partid politic, scoaterea la vot a cetățenilor la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, din 2012. Toți parlamentarii USR care, în 2026, cer ca parlamentarii care au semnat pentru dărâmarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria să nu voteze, mâine, moțiunea de cenzură, au, de asemenea, calitatea de conducători ai filialelor județene ale USR.

USR pare cel mai disperat partid din arcul guvernamental în perspectiva moțiunii de cenzură care va fi supusă, mâine, la vot, în Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului. Numărul de 254 de semnături care însoțesc textul moțiunii este cel mai mare din istoria acestui proces democratic, însă, tot în premieră, USR a declanșat cea mai șocantă campanie de influențare a votului la această moțiune.

Mai mulți parlamentari USR, care conduc filiale ale acestui partid, au postat, pe conturile lor de socializare, fotografii cu senatorii și deputații PSD, AUR, SOS România, POT și chiar independenți, aleși în județele respective, cerându-le, pe de o parte, chiar lor să nu voteze moțiunea de cenzură și, pe de altă parte, internauților să-i hărțuiască pe acești parlamentari cu e-mailuri, pe adresele electronice oficiale ale acestora de la Senat și de la Camera Deputaților, în care, de asemenea, să li se ceară să nu voteze moțiunea de cenzură.

Spre exemplu, USR Filiala Arad a publicat pe Facebook fotografiile tuturor parlamentarilor din această circumscripție ce au semnat moțiunea, adăugând un text, porivit căruia: „Facem un apel public către parlamentarii de Arad care au semnat moțiunea de cenzură: Mihai Fifor, Teofil Parasca, Ciprian-Nicolae Vărșan și Mihai-Cosmin Pascariu. Și facem un apel și către arădeni: scrieți-le. Pe e-mail. Pe paginile lor. Oriunde îi găsiți. Vă lăsăm în comentarii mailurile celor care le au publice pe site-urile Parlamentului”.

Își îndeamnă urmăritorii să facă presiuni directe asupra senatorilor și deputaților anti-Bolojan

Același lucru l-a făcut și deputatul USR Dumitru Văduva, care sub fotografiile parlamentarilor ilfoveni, a scris: „Apel direct către parlamentarii AUR-PSD din Ilfov: opriți-vă! Nu mai scumpiți viața oamenilor și nu aruncați România de pe drumul european pentru interesele voastre de partid.

Mai sunt 4 zile. Atât a mai rămas până când veți demonstra dacă alegeți România sau propriile interese. Drumul european nu e moneda voastră de schimb. A fost construit cu efortul unei întregi societăți. Nu aveți dreptul să-l distrugeți în câteva zile”.

Exemplul a fost urmat de deputata USR Monica Berescu. Aceasta a publicat fotografiile parlamentarilor semnatari ai moțiunii din județul Iași și a scris pe contul său de Facebook: „Către parlamentarii PSD și AUR din județul Iași: Ieșenii vor să știe cum veți vota marți! Marți nu veți vota împotriva unei persoane. Veți vota pentru sau împotriva reformelor. Pentru sau împotriva banilor europeni. Pentru sau împotriva dezvoltării Iașiului. De aceea vă cer să votați în interesul ieșenilor. Liderilor de la centru poate nu le pasă de Iași. Dar dumneavoastră?”. Monica Berescu nu s-a mulțumit cu atât. La secțiunea „comentarii” a adăugat, pentru urmăritorii ei: „Scrieți-le un e-mail parlamentelor PSD și AUR de Iași prin care le cereți să voteze împotriva moțiunii: dan.cascaval@senat.ro, cristina.dumitrescu@senat.ro, petru.cojocaru@cdep.ro, cristina.dascalu@cdep.ro, silviu.gurlui@cdep.ro, ciprian.paraschiv@cdep.ro, maricel.popa@cdep.ro, alexandru.rafila@cdep.ro”.

Nici senatorul USR Remus Negoi nu s-a lăsat mai prejos. A publicat lista parlamentarilor semnatari ai moțiunii aleși la Constanța și a scris: „Apel către parlamentarii de Constanța: Felix Stroe - PSD, Mirela Matichescu - PSD, Daniel Georgescu-PSD, Mohammad Murad - AUR, Nicolae Vlahu - AUR, Cosmin Hristu - AUR, Silviu Păunescu - AUR, Sava Clement - SOS, Făget Mădălin-Laurențiu - SOS, Cernit Maria - POT. Nu susțineți o moțiune care împinge România într-o nouă criză și lovește direct în oamenii pe care îi reprezentați. Aveți voturi care pot face diferența. Fiecare vot contează. Decizia voastră nu rămâne în Parlament. Se vede în facturile și în viața de zi cu zi a constănțenilor. Alegeți responsabil! Pentru Constanța. Pentru oameni”.

De la rugăminți la amenințări

Iar lucrurile nu se opresc aici. Deputatul USR Cezar Drăgoescu a publicat, la rândul lui, în acest weekend, fotografiile parlamentarilor PSD de Dolj, la care a atașat un text plin de amenințări directe: „În cazul în care cei 7 parlamentari de Dolj ai PSD vor vota pentru moțiune este bine să-i știm cu toții. Întreaga responsabilitate pentru haosul economic și creșterile de prețuri din ultimele săptămâni, dar și din săptămânile ce vor urma stă în votul acestora de marți. Mai au timp să analizeze bine și să se răzgândească, în caz contrar este bine să știe toți doljenii cine le bagă adânc mâna în buzunare prin voturi iresponsabile!”.

La indigo, și deputatul USR de Dâmbovița Daniel Blaga a publicat pozele parlamentarilor din județ, scriind: „Către parlamentarii PSD și AUR din Dâmbovița: marți nu votați doar o moțiune. Votați viitorul României. Nu este o moțiune împotriva unui om. Este o moțiune împotriva reformelor și a direcției europene a României. Drumul european al României a fost construit cu efortul mai multor generații. Nu îl sacrificați pentru calculele politice ale unor lideri de partid și pentru un sistem construit pe sinecuri și privilegii”.

„Jurnalul” a mai identificat cel puțin două exemple similare. Spre exemplu, senatorul USR George Ștefănache a publicat, pe contul său de socializare, pozele parlamentarilor din Galați, în dreptul cărora a scris: „Aceștia sunt parlamentarii de Galați care au ales să semneze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În plină criză, parlamentarii gălățeni au datoria morală și obligația politică de a da dovadă de responsabilitate. În numele cetățenilor județului Galați, fac un apel la reflecție. Nu vă jucați cu viitorul țării!”. Iar senatorul Cătălin Bochileanu a scris, după ce le-a publicat fotografiile, parlamentarilor români aleși în afara granițelor: „Nu transformați mandatul primit într-un instrument de instabilitate. Nu votați moțiunea care adâncește criza. Îi invit pe românii din afara granițelor să le scrie direct parlamentarilor: Senator Ștefan Geamănu, Deputat Ramona Lovin, Deputat Andreea-Petronela Cîmpianu, Deputat Dumitrița Albu. Cereți-le să nu voteze moțiunea”.

ÎCCJ, în cauza „Referendumul”: Foloasele necuvenite constau în îndeplinirea cvorumului de participare

În anul 2016, Completul de 5 judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-a găsit vinovat pe fostul președinte al PSD Liviu Dragnea pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței și autorității de secretar general al PSD, la momentul comiterii faptei, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Mai exact, foloasele au constat, potrivit DNA și ÎCCJ, în beneficii nepatrimoniale de natură electorală necuvenite pentru PSD și PNL, în sensul îndeplinirii cvorumului de participare la referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României.

Iar situația lui Liviu Dragnea, reținută în acuzațiile anchetatorilor și confirmate de ÎCCJ, sunt „unu la unu” cu ceea ce fac cei de la USR în aceste zile. Articolul 13 din Legea nr. 78/2000 prevede: „Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani”.

Dragnea era, la momentul respectiv, secretar general al PSD. În oglindă, deputatul USR Dumitru Văduva este vicepreședinte al USR Filiala Ilfov. Senatorul USR Remus Negoi este membru al Biroului Județean de conducere al USR Constanța. Senatorul USR Cătălin Ștefănache este președintele USR Galați. Senatorul USR Cătălin Bochileanu este președintele Filialei Locale USR Spania și Portugalia și membru în Biroul de Conducere al Filialei USR Diaspora. Deputatul USR Daniel Blaga este președintele Filialei Județene USR Dâmbovița, iar deputatul USR Cezar Drăgoescu este președintele Biroului Județean al USR Dolj și membru în Biroul Național al USR. Deci, toți au funcții de conducere într-un partid politic, așa cum avea și Dragnea la referendumul din 2012.

Prejudicierea noțiunii de exercitare liberă a dreptului de vot

Revenind la dosarul lui Liviu Dragnea, judecătorii ÎCCJ au stabilit că, la momentul 2012, „inculpatul ocupa funcțiile de secretar general al PSD și de președinte al Uniunii Consiliilor Județene din România, funcții publice care impuneau un comportament ireproșabil, în spiritul respectului datorat normelor legale și morale”.

Dragnea a fost condamnat pentru că a solicitat reprezentanților PSD din secțiile de votare să întocmească liste cu numele și cu adresele persoanelor care nu participaseră la vot, pentru ca, pe baza acestora, membrii de partid să se deplaseze la domiciliile cetățenilor și să-i determine să participe la referendum. „Ambele acțiuni au fost desfăşurate în scopul determinării cetăţenilor, prin utilizarea unor mijloace interzise de lege, de a participa la vot şi de a obţine, astfel, validarea referendumului pentru demiterea preşedintelui României. (…) Acest lucru a fost de natură a crea prejudicii serioase noţiunii de exercitare liberă a dreptului de vot în cadrul unei societăţi democratice, „ceea ce a pus sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces electoral”, se arată în motivarea instanței. De asemenea, „Completul de 5 Judecători reţine că din probele administrate rezultă, cu certitudine, că în ziua de 29 iulie 2012, prin intermediul unei aplicaţii folosite în mod curent de către PSD pentru comunicarea în teritoriu cu membrii săi, au fost transmise către coordonatorii din teritoriu ai campaniei electorale a PSD o serie de mesaje tip SMS, conţinând solicitări de acţiuni concrete, de natură a îmbunătăţi participarea la vot a cetăţenilor.

În 2026, operațiunea parlamentarilor USR este aproape identică. În calitate de senatori sau deputați, cu funcții de conducere într-un partid politic, încearcă să denatureze voturile parlamentarilor care au semnat moțiunea să nu o și voteze, îndemnând, totodată, cetățenii din circumscripții să facă presiuni asupra acelorași demnitari să nu voteze moțiunea de cenzură. Dacă reușește, operațiunea produce un folos nepatrimonial necuvenit pentru propriul partid, USR, dar și pentru Ilie Bolojan de a rămâne în funcție, la Palatul Victoria.

