Criza petrolului scumpește zahărul. A explodat cererea de biocombustibili

Experții avertizează că relansarea cererii de biocombustibili, precum etanolul produs din trestie de zahăr, ar putea reduce oferta disponibilă pentru consum și ar duce la scumpiri.

Conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz au scos la iveală legătura strânsă dintre sectorul energetic și cel agroalimentar. Pe lângă creșterea costurilor pentru combustibil și îngrășăminte, fermierii se confruntă acum și cu presiuni indirecte asupra materiilor prime, scrie 20minutos.es.

Biocombustibilii devin mai atractivi

Specialiștii spun că, pe măsură ce petrolul se scumpește, alternativele devin tot mai rentabile. Etanolul obținut din trestie de zahăr este una dintre cele mai importante opțiuni.

„Dacă prețul petrolului crește semnificativ, bioetanolul devine rentabil, iar Brazilia este cel mai mare producător de trestie de zahăr”, explică José María Sumpsi, profesor de economie agrară la Universitatea Politehnică din Madrid.

Durata conflictului va fi esențială: cu cât tensiunile persistă mai mult, cu atât impactul asupra prețurilor alimentelor va fi mai mare.

Legătura dintre energie și agricultură

Experții vorbesc despre o conexiune tot mai evidentă între energie și agricultură, în special prin utilizarea biocombustibililor.

Aceștia sunt produși din:

trestie de zahăr (bioetanol),

uleiuri vegetale,

grăsimi animale (biodiesel).

În acest context, producătorii pot alege să direcționeze producția fie către alimentație, fie către energie, în funcție de profitabilitate.

Va crește prețul zahărului?

Datele recente confirmă tendința de creștere:

indicele FAO pentru zahăr a urcat cu 7,2% în martie 2026 , atingând cel mai ridicat nivel din noiembrie 2025;

, atingând cel mai ridicat nivel din noiembrie 2025; contractele futures pentru zahăr au crescut pe bursele din Chicago și Londra.

Organizația Națiunilor Unite atribuie această evoluție așteptărilor că Brazilia va crește producția de etanol, reducând cantitatea de zahăr disponibilă pe piață.

Totuși, recoltele din India și Thailanda ar putea tempera aceste scumpiri.

Costuri mai mari în lanț

Impactul nu se oprește la zahăr. Creșterea prețului combustibilului influențează:

industria alimentară,

transporturile,

sectorul turistic,

industria farmaceutică și tehnologică.

„Inflația actuală este determinată în mare parte de costul combustibilului. Vom resimți efectele în tot mai multe domenii”, avertizează profesorul Antonio Jesús García Amate.

Soluția: combustibili alternativi

Specialiștii susțin că, pe termen mediu și lung, soluția este investiția în alternative la petrol.

Blocarea unei rute strategice, precum Strâmtoarea Ormuz, poate genera efecte globale imediate, demonstrând dependența ridicată de energia fosilă.

În cazul uleiurilor vegetale, creșterile sunt mai temperate:

+5,1% față de luna precedentă;

+13,2% față de anul trecut.

Chiar și așa, presiunile rămân, mai ales în contextul utilizării acestor resurse pentru producția de biocombustibili.