Sânzienele, planta-minune din flora României. Bunicii o folosesc de sute de ani

Folosite de secole în medicina naturistă, aceste plante sunt apreciate pentru proprietățile lor detoxifiante, diuretice și antiinflamatoare, fiind utilizate în numeroase remedii naturale.

Specialiștii în fitoterapie atrag însă atenția că, asemenea oricărei plante medicinale, sânzienele trebuie consumate cu măsură și cu respectarea anumitor recomandări.

Ce sunt sânzienele

Sânzienele (Galium verum) sunt plante erbacee cu flori mici, galbene și parfumate, care înfloresc în jurul datei de 24 iunie. Cresc spontan pe pajiști, dealuri și la marginea pădurilor, fiind răspândite în întreaga Românie și în numeroase regiuni din Europa.

În medicina populară sunt folosite atât florile, cât și părțile aeriene ale plantei, recoltate în perioada de maximă înflorire.

Beneficiile sânzienelor pentru sănătate

De-a lungul timpului, sânzienele au fost utilizate pentru numeroase afecțiuni, în special datorită efectelor lor depurative și diuretice.

Susțin sănătatea rinichilor

Una dintre cele mai cunoscute utilizări ale plantei este stimularea eliminării toxinelor prin urină. Din acest motiv, ceaiul de sânziene este folosit tradițional pentru susținerea funcției renale și a tractului urinar.

Contribuie la detoxifierea organismului

Prin efectul diuretic, planta poate ajuta organismul să elimine mai ușor surplusul de lichide și produșii reziduali rezultați din metabolism.

Au efect antioxidant

Sânzienele conțin compuși bioactivi și antioxidanți care contribuie la combaterea stresului oxidativ, unul dintre factorii implicați în procesul de îmbătrânire celulară.

Pot calma pielea iritată

Infuziile și preparatele externe pe bază de sânziene sunt folosite tradițional pentru calmarea unor iritații și inflamații ale pielii, datorită proprietăților antimicrobiene și antiinflamatoare.

Pot reduce stresul și tensiunea nervoasă

În fitoterapia populară, sânzienele sunt asociate și cu efecte ușor relaxante, fiind consumate pentru stări de agitație, anxietate sau oboseală psihică.

Cum se folosesc sânzienele

Ceai de sânziene

Cea mai populară formă de utilizare este infuzia. Se prepară din două-trei lingurițe de plantă uscată la o cană cu apă fierbinte și se lasă la infuzat aproximativ 10-15 minute.

Se consumă, de regulă, una până la trei căni pe zi.

În cosmetica naturală

Sânzienele sunt folosite în măști, loțiuni și comprese pentru ten, datorită efectului calmant și revitalizant asupra pielii.

În preparate tradiționale

În unele zone ale țării, florile sunt utilizate pentru prepararea siropurilor aromate și a diferitelor remedii populare.

Cine ar trebui să evite consumul de sânziene

Chiar dacă sunt considerate plante cu un profil de siguranță bun, există și situații în care utilizarea lor trebuie făcută cu precauție.

Specialiștii recomandă evitarea consumului de sânziene:

în timpul sarcinii;

în perioada alăptării;

persoanelor cu alergii la anumite plante medicinale;

celor care suferă de boli autoimune sau urmează tratamente specifice.

În cazuri rare, pot apărea reacții adverse precum iritații ale pielii, disconfort digestiv sau reacții alergice.

Când și cum se recoltează

Perioada optimă de recoltare este la sfârșitul lunii iunie, atunci când planta este în plină înflorire.

Florile se culeg în zile însorite, după ce roua s-a evaporat complet. Ulterior, se usucă într-un spațiu bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui.

După uscare, planta se păstrează în recipiente de sticlă sau în pungi de hârtie, într-un loc uscat și răcoros, unde își poate menține proprietățile până la un an.

Mai mult decât o plantă medicinală

În cultura românească, sânzienele ocupă un loc aparte. Dincolo de beneficiile pentru sănătate, ele sunt asociate cu dragostea, fertilitatea și norocul, fiind nelipsite din tradițiile și ritualurile sărbătorii de Sânziene, celebrată în fiecare an pe 24 iunie.

Astăzi, această plantă continuă să fie apreciată atât pentru proprietățile sale terapeutice, cât și pentru simbolistica puternică pe care o poartă în folclorul românesc.